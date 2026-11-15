國際領袖基金會培育高中生創新領導力 從矽谷課堂走向華府競賽

國際領袖基金會在庫比蒂諾招開記者會，推出「Future Lab 2027」高中生培育計畫，籌畫團隊與合作單位代表合影，盼讓更多學生共享矽谷業師資源。（記者王湘涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 國際領袖基金會推出Future Lab 2027，招收全美50名高中生，結合矽谷講師、線上課程與實作，並提供赴華府決賽與獎學金機會。

高中生有了創意，卻未必有築夢的平台。國際領袖基金會（ILF）首次推出「Future Lab 2027」創新領導力培育計畫，集結矽谷 業師，透過線上課程、小組指導及實作，招收全美50名高中生，12月15日截止申請，優秀學生有機會赴華府 競賽。

ILF舊金山分會共同主席陳鈞亞表示，希望整合矽谷人才與產業資源，讓高中生提早接觸創業與領導力培訓。（記者王湘涵／攝影）

發起人之一、ILF舊金山分會共同主席陳鈞亞（CY Chen）表示，基金會過去主要培訓大學生，這次希望整合矽谷資源，向下扎根高中生。「矽谷的成功不只來自科技突破，更來自人才、創意與機會的連結。」

ILF舊金山分會主席林美蓮表示，除了教導下一代適應未來，也要培養他們創造未來的能力。（記者王湘涵／攝影）

分會主席林美蓮（Grace Huang）表示：「我們不能只教導下一代如何適應未來，更要培養他們創造未來的能力。」盼協助學生建立自信與行動力。

Future Lab創始主席張筱涵分享女兒參加創業比賽後找到方向的經驗，期盼資源共享，讓缺乏產業人脈的孩子也能獲得業師指導。（記者王湘涵／攝影）

共同發起人、計畫創始主席張筱涵（Chanel Chang）說，女兒參加世界日報與哥倫比亞大學合作的高中生創業比賽後，逐漸找到方向，如今在創投領域工作，當年練習的提案能力仍受用。女兒有科技業親友可請益，但並非每個家庭都有這些人脈，因此希望更多孩子共享資源。除了成績與履歷，更重要的是「能否發現問題、提出想法，並勇敢付諸行動」。

梅毅端介紹跨足科技、創投、企業傳播與資安的講師陣容，將分享創業、簡報表達及AI應用等專長。（記者王湘涵／攝影）

梅毅端（Yvonne Mei）介紹，講師包括曾任SAP行銷長的Sharks Sports & Entertainment總裁Jonathan Becher、Matter Venture Partners創始管理合夥人謝文暄、Wintec Industries執行長暨董事David Jeng、Google全球傳播副總裁Lily Lin、NVIDIA全球供應商管理副總裁Wendy Xing，以及資安與AI創業家Erkang Zheng，分享企業轉型、簡報表達、管理及AI應用等專長。ILF表示，實作成果也可成為升學或求職時展現學習歷程的素材。

Future Lab記者會邀集媒體、學校及社團代表，介紹業師課程、實作競賽與報名辦法，現場交流踴躍。（記者王湘涵／攝影）

實作分「TED式主題演講」，研究議題並完成五分鐘演講；以及兩人一組的「AI創業專案」，從生活需求出發，完成提案、初步產品原型及簡報，無程式設計經驗也可參加。

計畫2027年2月13日迎新，可線上參與；2月20日至4月3日，每周六美西下午4時至6時線上授課，4月10日成果發表。演講類前五名及AI創業專案前五組（每組兩人），共15人，將於7月22日赴華府參與ILF年會期間的決賽。主辦方提供補助，優勝者另有獎學金；學生須由家長或監護人陪同。

課程全程英語，開放全美九至十二年級學生申請，不限族裔，無最低GPA要求，依問卷及能否持續參與課程等條件甄選。申請免費，錄取後費用750元，可申請經濟補助，詳見www.ilfnational.org。