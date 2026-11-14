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北加慈濟腎友會 11/15談飲食營養

【本報訊】
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AI摘要

文章摘要整理：

北加慈濟腎友會11/15邀請資深營養師蕭智綺，說明慢性腎臟病與洗腎患者透析前後的飲食營養，並提供問答、線上參與與相關服務資訊。

慢性腎臟病患者和洗腎患者在灣區占比不低，日常生活中遭遇的很多飲食營養的各種問題，常常困擾患者和家人，而造成日常生活上的不便。本月的腎友會聚會，邀請服務洗腎中心多年的資深營養師蕭智綺，為參加者講解透析前後的飲食營養。

慢性腎臟病患者及洗腎腎友在不同階段的飲食營養不同，而換過腎的腎友為了要保有最好的新腎臟功能，也可以歸類在慢性腎臟病病人。蕭智綺將就不同階段的患者所會面臨到的各種飲食營養問題做講解與答問，也歡迎大家在演講結束後的問答時段中，把生活上遇到的各種飲食營養困擾問題提出，蕭智綺可以回答，希望能夠提供大家正確資訊與知識，而讓與會者能夠更正確的照顧自己的身體。

慈濟在灣區所舉辦的腎友會已進入第21年，許多居住在舊金山、東灣及南灣的腎友們不僅期待每兩個月一次的溫馨聚會，腎友及其家人們都能在腎友會上獲得重要的最新資訊，如醫療、日常生活的照料、飲食營養、社會福利、醫療保險及換腎相關事宜等，許多腎友們關心但卻苦無中文資訊，往往在慈濟腎友會獲得解答。

2022年開始，腎友會並把過去的一些講座的影片在YouTube上面播放，有興趣的朋友可以用「慈濟腎友會」在YouTube上面搜尋自己所需要的影片。

參加腎友會聚會的講座請使用zoom，網址為：https://us02web.zoom.us/j/82625726274?pwd=PPnlwuZj01h9b46R7DhTZJ0cLiGfot.1。Meeting ID：826 2572 6274；Passcode：2026。也可用手機撥打669-900-6833、669-444-9171。

希望更進一步了解慈濟腎友會各項服務或加入志工行列的灣區朋友，請洽詢慈濟北加州分會，電話408- 457-6969。

精華 FAQ

  • 本次聚會主題是透析前後的飲食營養，主講人為長期服務洗腎中心的資深營養師蕭智綺，將針對不同階段腎友的飲食需求進行說明。

  • 因為不同階段的腎臟病患者在蛋白質、鹽分、鉀與磷等攝取上都有不同要求，若掌握不當，容易影響身體狀況與透析效果，甚至增加日常照護困難。

  • 活動可透過Zoom參加，也提供手機撥入方式；過往講座影片已上傳YouTube，方便搜尋「慈濟腎友會」觀看，另可致電北加州分會了解服務或加入志工。

灣區 北加 慈濟

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