女武神奪冠遊行 Embarcadero成新主幹道

女武神上周奪冠遊行顯示，Embarcadero已成舊金山市中心新代表幹道。(圖取自Bay Area Rapid Transit臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 金州女武神隊奪冠遊行沿Embarcadero前進，從渡輪大廈到巨人隊球場旁，凸顯舊金山城市重心與灣區形象的轉變。

金州女武神隊(Golden State Valkyries)上周的奪冠遊行場面，熱鬧擁擠，民眾沉浸在純粹紫色喜悅。這場遊行不僅展現體育與政治如何碰撞出火花，也顯現舊金山 常被忽視的面向：如今，定義舊金山的交通幹道，已不再是市場街(Market Street)，而是Embarcadero。

「舊金山紀事報」報導，這場為「WNBA」(女子國家籃球協會)新科冠軍舉辦的遊行，始於歷史悠久的渡輪大廈(Ferry Building)，2022年金州勇士隊(Golden State Warriors)奪冠遊行，以及更早之前巨人隊(Giants)與49人隊(49ers)的遊行，也都是從這裡出發。

女武神的淡紫色巴士車隊一路向南，偏離傳統的遊行路線。遊行隊伍沒有深入城市腹地，沿著1847年規畫的道路行進，而是沿著水岸前行；沿途既有古老的碼頭，也有小型廣場和公園。建築風格各異，從無家可歸者收容所到Gap公司的總部大樓。遊行的終點也並非市政中心廣場(Civic Center Plaza)，而是設在2000年啟用的巨人隊主場球館旁。

確實是大改變。對於2026年的灣區 而言，這個改變抓到重點。

Embarcadero舊金山濱海大道，未來似乎有無限可能。這裡處在城市邊緣，隔水眺望，可見到屋崙山麓(Oakland hills)、更遠處的Mount Diablo。這正是大城市依然能夠提供的體驗：壯觀的景象，以及歸屬感。

「女武神」遊行充分展現這一點。狂歡氛圍氣氛熱鬧，也獲益於其獨特的地理位置：人們列隊在大城市與廣闊海灣之間。這條長達3英里的濱海大道，散發一種屬於舊金山的獨特氣息。

這區域的核心是渡輪大廈，依然如百年前屹立，當時的Embarcadero還是一個工業港口，如今，這裡聚集各類餐廳與商店，吸引當地居民與遊客前來。

39號碼頭(Pier 39)是一個典型的遊客勝地，而棲息於此的野生海獅，更為其增添趣味。這條濱海步道在米慎灣(Mission Bay)外結束。這是一個經過整體規劃的街區，發展歷程投射出這座城市不斷自我重塑的過程。

沿途必經的一段，是在26號碼頭(Pier 26)下方穿過海灣大橋(Bay Bridge)，無論是步行、騎腳踏車、踩滑板車、坐人力三輪車，還是搭乘舊金山Muni，都會經過這裡。

與市場街不同，Embarcadero反映目前灣區現況：由九個縣、7000平方英里的土地組成，匯聚多元地點、群體及景觀。