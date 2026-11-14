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575萬元賣地皮不成 他想捐金山市

編譯林思牧／綜合報導
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曼德爾想捐給舊金山市的土地。(谷歌地圖)
曼德爾想捐給舊金山市的土地。(谷歌地圖)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山雙峰一塊原欲售575萬元的地皮未成交後，地主轉而考慮捐給市府作開放空間，並獲大量鄰居連署支持。

一名男子曾試圖以 575 萬元的價格出售位於雙峰區的地皮，但他現在想把它捐給舊金山市，這是怎麼回事？

舊金山紀事報報導，曼德爾（Bill Mandel）想出售位於舊金山雙峰（Twin Peaks）南側一塊四分之一英畝的楔形土地。這位77歲的居民希望以575萬元出售這塊空地，他在網上刊登廣告，稱其非常適合開發中層多戶住宅，預計可容納約80套單元，廣告還援引了第三方分析報告。

但由於未能達成交易，他位於雙峰大道1230號至1240號之間的四個地塊（parcels）很可能將捐贈給舊金山市，作為開放空間。如果市議會投票接受這項捐贈，這可能成為近期舊金山市收到的最有價值的土地捐贈之一。不過，這個過程可能要到明年初才能完成。如果捐贈未獲通過，曼德爾表示，他可能會繼續嘗試出售這塊土地。

強烈反對在該地塊上建造住宅的鄰居們，祈禱這塊地不要被開發。據請願發起人、中城露台業主協會主席伍丁（George Wooding）稱，已有超過500名鄰居簽署了一份請願書，敦促市政府接受曼德爾的捐贈。伍丁表示，在他擔任業主協會主席的10年間，很少見到這麼多鄰居在同一個問題上達成共識，也很少見到一份請願書能如此迅速地獲得如此多的支持。

娛樂與公園部門發言人阿帕頓（Tamara Aparton）表示，如果市議會接受捐贈，市府將會把這塊地用作公共空間。阿帕頓在一份聲明中表示：舊金山娛樂與公園管理局管理著遍布全市超過1100英畝的自然區域，此次捐贈將使我們能夠保護城市自然景觀的另一小塊區域，作為更大的雙峰開放空間的一部分。

阿帕頓說，這是自2006年以來該部門收到的第一筆土地捐贈，但這並非近年來鄰里居民首次聯合起來支持新建公園用地。在俄羅斯山，居民們籌集2750萬元建造弗朗西斯科公園（Francisco Park），這塊地曾有開發商計劃建造經濟適用房。雖然該項目由私人出資，但公園管理局支付990萬元用於購買土地，該公園已於2022年開放。

精華 FAQ

  • 地主曼德爾最初打算以575萬元出售這塊約四分之一英畝的楔形空地，並宣稱適合開發中層多戶住宅，可能容納約80個單元。

  • 因為出售未能達成交易，曼德爾表示若市議會接受捐贈，這4個地塊將交給市府作為開放空間；若未通過，他仍可能繼續尋找買家。

  • 超過500名鄰居已連署請願，希望市府接受捐贈、避免住宅開發；市府則表示若收下土地，會將其保留為公共空間的一部分。

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