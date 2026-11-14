黃仁勳的黑皮衣 揭科技富翁時尚品味

黃仁勳的黑色皮夾克，揭示科技億萬富翁的時尚風格。(圖取自NVIDIA臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳婚外情醜聞曝光後，評論從他的黑色Tom Ford皮夾克切入，諷刺這套科技富豪制服雖象徵酷與反叛，卻也讓人聯想到中年危機與風流形象。

Nvidia前執行長黃仁勳 (Jensen Huang)的多段婚外情曝光後，許多敏銳的時尚觀察者給出同樣的反應：「那個穿皮夾克的傢伙出軌？真是意料之中。」(The leather jacket guy is cheating? Quelle surprise.)

舊金山紀事報評論報導，在這些出軌醜聞包括與Nvidia的一位同事，以及據稱是一名中國間諜的女子曝光之前，大多數人對他僅有了解有兩點：這位總部位在聖塔克拉拉的AI晶片公司共同創辦人非常有錢，估計淨資產約為1450億美元；此外，他也遵循科技界制服風格，這種風格由賈伯斯(Steve Jobs)與查克柏格 (Mark Zuckerberg)帶領風潮。

不過，黃仁勳穿的不是黑色半高領衫或灰色T恤，而是標誌性的黑色機車風皮夾克。這些皮夾克出自奢侈品牌「Tom Ford」，平均每件售價在5000美元到1萬美元之間。

黃仁勳常將皮夾克與同色系的黑色長褲和襯衫搭配。他曾表示，他每天都穿著同樣服裝，是為了去除「決定疲勞」(decision fatigue)；今年稍早，他在接受哥倫比亞廣播公司採訪時表示，黑色代表無需選擇。他說，這種「制服」能讓他專注於經營公司（當然，現在可能聯想，他可能也把精力花在其他「課外活動」）。

諷刺的是，黃仁勳曾多次提到，最初是他的妻子Lori與女兒建議他穿Tom Ford的皮夾克，並幫他打造這種風格。

在西方服飾文化中，黑色皮夾克是最具象徵意義，文化內涵最豐富的單品之一。在過去一個世紀，其代表青春與反叛，從馬龍白蘭度(Marlon Brando)、詹姆斯迪恩(James Dean)等1950年代的壞小子形象，到各類機車幫派。代表像 Fonz這類電視人物所展現的酷，也體現以貓王(Elvis Presley)代表不循規蹈矩的搖滾音樂風格。

然而，當黑色皮夾克成為一個人的公開標誌，反而會讓穿戴者顯得用力過猛，彷彿刻意營造上述所有特質。到了這一步，與其說是人在穿皮夾克，不如說是皮夾克穿在人身上。不幸的是，再也沒有比這更老套的橋段：一個上年紀的男人，穿著黑色皮夾克四處獵艷，試圖透過把妹來找回逝去的青春。

在醜聞曝光之前，黃仁勳的裝扮就已傳達出以下12個訊息：

‧我可不像其他億萬富翁，我是個酷的億萬富翁。

‧嗨，各位年輕人！

‧史塔克(Tony Stark，鋼鐵人)是最酷的復仇者！

‧隨時準備參加「舊金山福爾森街皮革節」(Folsom Street Fair) 。

‧有各種延年益壽的藥物，中年危機完全可以無限期延長。

‧還在婚姻中，但穿得已經像個離婚的中年爸爸。

‧他們都叫我，毫無頭緒的叛逆者。

‧這身行頭簡直可直接拿去當「Ashley Madison」婚外情交友網站的個人資料照片。

‧男子氣概危機，現已出現在黑色皮衣。

‧如果對方是外國間諜，就不算出軌？

‧穿黑色皮衣的風流浪子？真是開創流行。

‧有錢無法買品味。