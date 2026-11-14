迎百年校慶 政大明年1/16將跨洋大合唱

國立政治大學2027年即將迎來百年校慶，為了慶祝世紀校慶，政治大學校長李蔡彥將率領政大振聲合唱團暨校友經典合唱團，聯合北加州校友會合唱團，2027年1月16日舉辦跨洋跨世代大合唱「百年政大 沐光前行」。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 政大為迎接2027年百年校慶，將由校長李蔡彥率領多個合唱團赴美舉辦「百年政大 沐光前行」，結合募款、交流與文化傳承。

國立政治大學2027年即將迎來百年校慶，為了慶祝世紀校慶，政治大學校長李蔡彥將率領政大振聲合唱團暨校友經典合唱團，聯合北加州 校友會合唱團，2027年1月16日舉辦跨洋跨世代大合唱「百年政大 沐光前行」。

為了募款及活動需要，校友會通過前會長及理事們籌組的國立政治大學北加州校友基金會，以利於擴展公益平台，首任基金會董事長為校友毛莉莉。

這次的美西巡演「百年政大 沐光前行」由政治大學北加州校友會及基金會聯合主辦。毛莉莉表示，政大1927年創校於南京，1954年在台北木柵復校，明年就是100年了，是非常重要的里程碑。

政大一直是台灣人文社會科學高等教育重鎮，培育無數外交新聞金融科技頂尖人才。國立政治大學北加州校友會成立於1953年，由校友王天循在舊金山灣區創立，是歷史最悠久最具口碑的台灣留美校友會。

政治大學北加州校友會長張秀貞表示，政大振聲合唱團今年是第69屆，由政大各院系愛好合唱的同學組成，1979年校園民歌崛起，金韻獎歌曲膾炙人口，振聲攜手口琴社創辦「金旋獎」，見證台灣樂壇70年代校園民歌時期的風采，張雨生、陳綺貞、陶晶瑩、盧廣仲、閃靈樂團與蘇打綠等知名音樂人，都曾在這裡唱出自己的歌。

校友經典合唱團則是1977年12月由校友共同組成，也已將近40年。北加校友合唱團則是2019年6月在北加校友會長李文珠接任後正式成立，由毛莉莉任團長，前政大振聲合唱團指揮姜靜芬出任音樂總監兼指揮，希望以音樂陶冶身心靈，藉藝術傳達真善美。

2027 振聲暨經典合唱團美西巡演北加行程除了音樂會外，預計1月14日抵達舊金山，拜會經文處及舊金山著名景點，晚上也將與史丹福大學合唱團交流，15日走訪矽谷高科技公司，16日舉行「百年政大 沐光前行」，17 日早上在史丹福 Memorial Church 獻唱，18日出發前往南加州。

「百年政大 沐光前行」是美西巡演第一站，也是文化歷史，古今傳承和合唱音樂的薈萃展演，演唱曲目為「有風自南」、「Fair Phyllis I Saw Sitting All Alone」、「The Treasure」、「在那遙遠的地方」等，時間2027年1月16日下午3時，地點在巴洛阿圖First United Methodist Church（地址：625 Hamilton Ave, Palo Alto, CA 94301），預售票25美元、現場票30美元，購票連結： https://qrcd.org/A8gW，歡迎校友、僑胞共襄盛舉。

國立政治大學2027年即將迎來百年校慶，為了慶祝世紀校慶，政治大學校長李蔡彥將率領政大振聲合唱團暨校友經典合唱團，聯合北加州校友會合唱團，2027年1月16日舉辦跨洋跨世代大合唱「百年政大 沐光前行」。（主辦單位提供）