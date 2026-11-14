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「烤火雞」變成「水龍王」 佛利蒙華裔市議員邵陽稱遭威脅

記者王湘涵／佛利蒙報導
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邵陽在阿拉米達縣水區第3選區董事選舉中高票領先，選後接受專訪，首次向中文媒體披露...
邵陽在阿拉米達縣水區第3選區董事選舉中高票領先，選後接受專訪，首次向中文媒體披露選戰期間遭對手威脅的經過。（邵陽提供）

AI摘要

文章摘要整理：

邵陽在阿拉米達縣水區董事選舉中大幅領先，並首次披露遭對手威脅與辱罵；他以勤跑基層、累積公職經驗與信仰支撐選戰，盼落實水費與設施改革。

佛利蒙華裔市議員邵陽（Yang Shao）在阿拉米達縣水區（ACWD）第3選區董事選舉中，以逾六成五的初步得票率，大幅領先任職約16年的董事塞西（Paul Sethy）。他接受專訪，首次向中文媒體披露遭對手威脅的經過，笑著轉述朋友的比喻，說自己從對手口中的「烤火雞」變成了「水龍王」。

邵陽表示，塞西先寄信要求他放棄參選、改為支持自己連任，隨後在電話中質問他憑什麼挑戰自己，更以感恩節烤火雞為喻，說要用刀叉切食。他表明參選決心，卻遭對方辱罵，隨後向佛利蒙警方報案。他說，因未錄下通話，警方未予立案。

「East Bay Insiders」11月3日報導，塞西提供的簡訊顯示，他向州眾議員李天明轉述對邵陽說過的話：「我們會在選舉日把你變成一隻烤火雞，正好趕上感恩節！」並以刀叉切食、品嚐嫩肉的意象描述。

邵陽說，這段經歷讓他更決心打好選戰。他敲門至11月2日，走訪5,548戶，連同志工團隊共敲了10,236戶，三個月瘦了10磅。有居民告訴他，從未有候選人上門，光是他願意拜訪，就決定投票支持。

他形容，敲門是學習謙卑的過程，要等待居民開門，也要接受對方可能不支持自己；每次介紹參選理念，是在提醒自己為何參選、當選後要做什麼，不能因高票領先，就忘記對居民的承諾。

從學區教委4年、市議員8年，到轉戰水區，邵陽把12年公職經歷形容為「播種」、「生長」及「收成後再出發」的季節。他說，初任教委時，抱著服務學生與家長的想法，後來在資源分配及教育議題上與教師工會意見相左，才學會協調、爭取其他委員支持，也透過與家長喝咖啡、聽取訴求，累積信任。

市議會則是生長的階段。學區時期的耕耘與家長支持，為他從2018年以253票之差艱難勝出，到2022年順利連任打下基礎；在議會中，找到理念相近的同僚，推動並落實主張。疫情期間，他募集防護物資，親自送往醫院、警消及養老院，並透過全國城市聯盟參與跨城市交流，擴展服務經驗與視野。

邵陽將這次選舉視為收成，也是兌現控制水費漲幅、更新設施及提高透明度等承諾的起點。若與14年前首次參選教委失利的自己對話，他仍會引用寫在哈佛博士論文扉頁上的經文：「耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。」他說，信仰是一路從政的支撐，提醒自己無論失意或勝出，都要保持謙卑、不忘初心。

邵陽（右）與協助競選的青年志工合影。他表示，這次選戰個人走訪5548戶，連同志工...
邵陽（右）與協助競選的青年志工合影。他表示，這次選戰個人走訪5548戶，連同志工團隊共敲了逾萬戶住家。（邵陽提供）

精華 FAQ

  • 根據初步開票結果，邵陽在ACWD第3選區董事選舉中以逾65%的得票率大幅領先，對手塞西則明顯落後，顯示他已取得相當優勢。

  • 邵陽表示，對手先以信件要求他退選，之後又在電話中辱罵並帶有威脅意味，因此他向佛利蒙警方報案；但因通話未錄音，警方未予立案。

  • 他把12年公職歷程視為播種、生長與收成的循環，認為敲門拜訪與累積信任是關鍵，也希望把經驗轉化為控制水費、更新設施與提高透明度的具體成果。

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