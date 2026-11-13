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勇士柯瑞腹斜肌撕裂 至少缺席6場賽事

記者王子涵／舊金山報導
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球星柯瑞（Stephen Curry）經磁振造影檢查，確認腹斜肌撕裂，將於兩周後...
球星柯瑞（Stephen Curry）經磁振造影檢查，確認腹斜肌撕裂，將於兩周後重新評估傷勢。（記者王子涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

勇士宣布柯瑞腹斜肌撕裂，至少缺席6場並於2周後再評估，球隊將由倫德博格、波傑姆斯基等人分擔進攻壓力。

金州勇士12日上午宣布，球星柯瑞(Stephen Curry)經磁振造影檢查，確認腹斜肌撕裂，將於兩周後重新評估傷勢，意味至少缺席接下來六場比賽。勇士在缺少柯瑞的情況下，在10日以108比115不敵休士頓火箭，8連勝中止。

柯瑞在對陣火箭的首節便出現不適，開賽前幾分鐘多次露出痛苦表情，並摸著右側腹部。首節剩下6分25秒、比賽首次暫停時，他在球隊醫療服務主管約德(Drew Yoder)陪同下，直接返回更衣室，此後未再上場，並於比賽期間離開球館接受檢查。

柯瑞將至少缺席13日對馬刺、16日對鵜鶘、18日對獨行俠、19日對灰熊的客場比賽，以及22日迎戰塞爾蒂克、25日對國王的主場賽事。兩周後重新評估，並不代表屆時確定復出。

舊金山球迷本對勇士本季總體期望值較低，球隊近年來最重要的兩筆引援：巴特勒、波爾津吉斯都因傷無法上場。巴特勒自上賽季重傷後需休戰至賽季中後段才能返回；而波爾津吉斯更是因為疑難雜病而徹底告別籃球賽場。

勇士賽季伊始的3場比賽均以失敗告終，而老將柯瑞隨後爆發，取得8連勝，場均攻下27.8分，平均出賽僅26.3分鐘，投籃、三分球及罰球命中率分別達50%、46%及99%。

前12場場均21.7分的新秀倫德博格(Yaxel Lendeborg)，將承擔更多進攻責任，波傑姆斯基(Brandin Podziemski)也可能增加出手，梅爾頓(De’Anthony Melton)則被看好頂替先發。

老將格林說：「我們必須想辦法撐下去。」

精華 FAQ

  • 勇士確認柯瑞腹斜肌撕裂，將於2周後重新評估傷勢，至少缺席接下來6場比賽，包含多場客場與主場賽事，且不代表屆時就能立刻復出。

  • 他在對火箭的首節就感到不適，開賽前幾分鐘多次露出痛苦表情，並摸著右側腹部，之後在首節剩6分25秒時直接返回更衣室，未再上場。

  • 球隊預期倫德博格會承擔更多進攻責任，波傑姆斯基可能增加出手，梅爾頓則有望頂替先發，格林也表示全隊必須想辦法撐過這段時間。

馬刺 柯瑞

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