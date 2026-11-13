雪崩釀9死 黑鳥山嚮導公司永久歇業

今日黑鳥山嚮導公司網站主頁上，最底下一行字說明公司已不復營運。(黑鳥嚮導公司官網)

AI摘要 文章摘要整理： 黑鳥山嚮導公司在加州歷史最致命的雪崩滑雪團中失去9人後宣布永久關門，相關罰款與刑事過失調查仍持續。

今年2月黑鳥山嚮導公司(Blackbird Mountain Guides)的三名員工和六名顧客在雪崩中喪生，是加州 歷史上死亡人數最多的雪崩滑雪團。這家公司網站已宣布永久關門。

聖荷西 信使報報導，滑雪者兼登山運動員布萊斯 (Zeb Blais) 於 2020 年創立了黑鳥公司。這家公司是在新冠病毒大流行期間野外滑雪快速增長時期出現的。越來越多的滑雪者不再去擁擠的滑雪場和搭乘纜車，而是攀登山峰和山脊，尋找人跡稀少的滑雪地點。許多人尋求經驗豐富的嚮導來安全地在偏遠山區滑雪。

黑鳥發展迅速，在加州和華盛頓州 的登山嚮導產業佔據重要地位，並提供從加拿大卑詩省(British Columbia)到南美洲的巴塔哥尼亞(Patagonia)和歐洲的行程。黑鳥表示，到2024年，它為美國雪崩研究和教育研究所提供的雪崩課程數量將超過美國其他公司。

出事那天，黑鳥決定在連續多天的猛烈暴風雪中離開山湖邊的舒適小屋，前往80號州際公路的起點，卻遭到雪崩襲擊，這種魯莽的決策受到了野外滑雪界的密切關注和公眾的憤怒。在致命雪崩發生的那天早上，謝拉雪崩中心的預報員發出警告，提醒大眾不要在雪崩地區出行。

警告中寫道：來自上方的雪崩可能會穿過樹木叢生的地形，因此不建議在雪崩地形中、附近或下方旅行。該公司隨後受到工作場所安全機構Cal-OSHA處以15萬1300元的罰款。布萊斯表示，公司正在對罰款提出異議，其中包括對黑鳥未能報告員工死亡情況並為導遊提供所需安全設備的指控。

雪崩發生後，內華達縣治安官辦公室對六名顧客死亡可能的刑事過失展開調查。8月下旬，此案移交至縣檢察官辦公室。檢察官尚未宣布是否會提起刑事訴訟。

六名罹難女性顧客都是經驗豐富的滑雪者，也是多年的好友。她們和另外兩名在雪崩中倖存的朋友都與舊金山灣區有聯繫。她們中的一些人在馬連縣的住所和唐納山口附近的滑雪小屋之間輪流居住。