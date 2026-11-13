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北加福智公益送餐 目標增至6000份

記者王湘涵╱聖荷西報導
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北加福智基金會義工上週日開始「點亮希望星光」公益送餐行動，在裝載餐食的車輛旁合影...
北加福智基金會義工上週日開始「點亮希望星光」公益送餐行動，在裝載餐食的車輛旁合影。（北加福智基金會提供）

AI摘要

文章摘要整理：

北加福智基金會延續去年的節日公益送餐成果，今年把服務目標提高至6000份，並已啟動首批500份蔬食餐配送，持續結合募款與義工支援擴大關懷。

去年首度舉辦節日公益送餐，就讓近5000人受惠，北加福智基金會今年再將目標提高至6000份，並已送出首批500份蔬食餐。隨著各服務據點陸續安排配送，基金會除募集12萬元，也徵求義工協助包裝、裝箱與運送，讓更多有需要的灣區居民在節日期間獲得餐食支持。

這項「點亮希望星光」計畫，最初只是希望替60名在地低收入學生準備節日餐點，隨著社區資源加入，服務規模逐步擴大。基金會統計，2025年首屆行動服務4934人，串聯26個合作組織，配送範圍涵蓋46個服務據點與庇護所，成果遠超過原先構想。

去年參與義工超過370人，年齡從6歲至80歲，另有逾400名捐款者及在地夥伴支持。服務對象包括低收入家庭、獨居長者、無家可歸者、家庭暴力倖存者、高風險青少年及庇護所居民。

北加福智基金會公關副主任蕭婷玉（Tiffany Hsiao）表示，實際投入後，團隊才發現需要餐食協助的人這麼多。去年在款項尚未全數募足時，便先安排送餐，後續獲得福智學員及其他熱心人士捐款支持，讓行動得以完成，也增加今年擴大服務的信心。

蕭婷玉說，北加地區的指導法師性信法師持續鼓勵團隊，相信大家有能力做到，去年活動結束後便勉勵大家，今年可以朝更大的服務目標努力。首屆累積的經驗與社區響應，讓團隊決定將目標提高至6000份。

今年首批500份餐點已於11月8日送出，後續依不同地區與合作單位需求，分批安排配送。蕭婷玉表示，活動雖因感恩節發起，但服務據點分散，無法全部集中在節日前一天送達，因此提早啟動，陸續完成各地送餐。

去年餐食全由福智旁的「歡喜心集」提供，今年則增加其他供餐業者，品項包括蔬食漢堡及三明治等，選擇更為多元。「餐多了，表示義工的需求也更多。」蕭婷玉表示，擴大規模後，除了募款，也需要更多人力協助貼標籤、裝箱、搬運及開車配送，讓各批餐食順利送達。金山灣區獅子會也已正式成為協辦單位，預計11月18日前往北加福智中心，參與餐點準備及配送工作。

北加福智基金會「點亮希望星光」公益送餐計畫，今年目標募集12萬元、送出6000份...
北加福智基金會「點亮希望星光」公益送餐計畫，今年目標募集12萬元、送出6000份蔬食餐，並徵求義工協助包裝與配送。（北加福智基金會提供）

精華 FAQ

  • 基金會今年將「點亮希望星光」節日公益送餐目標提高至6000份，較去年首度舉辦時的規模更大，也希望讓更多灣區有需要的居民在節日期間獲得餐食支持。

  • 去年首屆行動共服務4934人，串聯26個合作組織，配送範圍涵蓋46個服務據點與庇護所，原本只是為60名低收入學生準備餐點，最後遠超預期。

  • 今年除了募集12萬元外，也需要更多義工協助貼標籤、裝箱、搬運與開車配送；金山灣區獅子會已加入協辦，並預計在11月18日前往北加福智中心支援。

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