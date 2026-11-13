冷水療法流行 心臟病患應謹慎

冷療（Cryotherapy）是利用低溫降低身體溫度的療法，常見方式包括局部冰敷、冷水淋浴、冰浴及全身低溫療法。（AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 冷水療法雖在冰敷與運動恢復上可能帶來短期幫助，但整體健康效益證據不足，且對心血管與慢性病患者存在明顯風險。

最近，冰水浴、冷水澡等冷水療法逐漸受到關注，不少人認為，透過短時間接觸低溫，可以促進血液循環、增強免疫力、改善睡眠，甚至減輕身體疼痛。不過這些說法是否有科學根據？

梅奧診所（Mayo Clinic）及哈佛醫學院健康出版部整理相關研究後指出，冷水療法可能對部分健康指標有所幫助，但目前研究證據仍有限，不能將其視為預防疾病或改善健康的有效方法，尤其是患有心臟病 、高血壓 及糖尿病的民眾，更應謹慎嘗試。

冷療（Cryotherapy）是利用低溫降低身體溫度的療法，常見方式包括局部冰敷、冷水淋浴、冰浴及全身低溫療法。其中，冰浴通常是將身體浸入攝氏15度或以下的冷水中。荷蘭極限運動員維姆霍夫（Wim Hof），因長期挑戰極寒環境而有「冰人」（The Iceman）之稱，也讓冰浴及冷水療法成為健康與健身領域的熱門話題。

梅奧診所指出，冷水療法在某些情況下確實可能發揮作用。例如，身體急性受傷後立即冰敷，可以暫時減輕疼痛及腫脹；劇烈運動後浸泡冷水，也可能緩解肌肉痠痛。不過，長期頻繁使用冰浴，反而可能影響肌肉生長及力量訓練的效果。

運動醫學專家安德魯賈吉姆（Andrew Jagim）表示，對於需要連續訓練或參加多場比賽的運動員，冰浴可以作為暫時緩解疼痛的方式，但不建議每天持續使用，因為研究顯示，過度依賴冷水療法可能妨礙身體適應訓練及肌肉發展。

相較於尚未確定的健康效益，低溫對身體可能造成的風險則有較明確的研究依據。梅奧診所提醒，突然進入冰冷的水中，可能引發冷休克反應，使人不自主地大口吸氣、呼吸急促，同時導致心跳加快及血壓升高。對心血管功能較弱的人而言，這些變化可能增加心臟負擔，甚至引發嚴重問題。若長時間處於低溫環境，也可能造成失溫或凍傷。

對於一般民眾，梅奧診所建議，如果想嘗試冷水療法，可以先從日常淋浴開始，在洗澡結束前加入約30秒的冷水沖洗，不必一開始就進行冰水浸泡，更不建議獨自到戶外進行冰水游泳。

專家強調，冷水療法並不是維持健康的必要方式，更不能取代正常的醫療及疾病預防措施。對年長者而言，規律活動、均衡飲食、充足睡眠及控制慢性疾病，仍是維持身體健康的重要基礎。