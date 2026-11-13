成本不斷上漲 灣區捷運聖荷西延長線考慮縮減規模

成本不斷上漲，灣區捷運BART聖荷西延長線計畫總成本將遠超127.5億元。圖為聖荷西Berryessa捷運站。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 灣區捷運BART聖荷西延長線因成本持續上漲，VTA正評估縮減規模以控制預算，並面臨柴油價格飆升與聯邦資金不確定性的雙重壓力。

成本不斷上漲，灣區 捷運BART聖荷西 延長線計畫總成本將遠超127.5億元， 聖塔克拉拉谷交通管理局（VTA ）正在設法削減工程規模。

聖荷西信使報報導，VTA目前正尋求調整方案，啟動專案縮減流程以符合預算。負責建造這條6哩長、設有四個車站的線路的VTA拒絕透露該項目可能增加多少成本，但指出，近期全國其他一些大型交通項目的成本都出現飆升。VTA計畫於下個月完成該專案兩年多來的首次成本估算更新。

由於當前市場環境壓力巨大，且沒有額外的資金來源，VTA正尋求調整方案。「鑑於我們擁有的雄厚資源——該項目獲得了超過120億元的聯邦、州和地方資金——如何以負責任的財政方式推進該項目？」VTA首席大型項目官馬奎爾（Tom Maguire）說。

為了彌補7至12億元的資金缺口，VTA先前已進行一項漫長的成本節約計畫。當時，在拜登總統的領導下，聯邦交通管理局表示將通過一項尚未完成的撥款程序，為BART延伸計畫撥款近51億元——但低於VTA的申請金額。

然而，儘管VTA努力節約成本，但最終未能完全彌補資金缺口。不過，馬奎爾表示，如果我們之前沒有進行過這些艱難的對話，我們現在面臨的問題會更加嚴重。所有考慮的方案都將包括使用一台價值7600萬元、直徑近54呎的隧道掘進機，該機器預計需要三至四年時間才能掘出這條長達5哩的隧道供BART使用。

伊朗戰爭推高了汽油價格，也為BART計畫的成本帶來壓力。馬奎爾表示，施工營運依賴柴油，而柴油價格的上漲速度遠超過普通汽油。在加州，柴油價格從6月的每加侖4.809元上漲到10月份的8.143元。

馬奎爾說，柴油價格滲透到施工現場所有設備的成本中，包括運輸材料的成本，甚至包括我們建造所需的一些核心原材料的生產成本。

川普政府不僅為VTA帶來不確定性，也為全國各地即將獲得聯邦資金的交通機構帶來不確定性，因為自川普總統2025年上任以來，聯邦資金已被全面的縮減。

藍色路段是BART聖荷西延長線。(VTA網站)