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聖縣退伍老兵陷困境 378人無家歸

記者龔玥╱綜合報導
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聖塔克拉拉縣統計顯示，縣內有378名退伍軍人無家可歸。（記者龔玥╱攝影）
聖塔克拉拉縣統計顯示，縣內有378名退伍軍人無家可歸。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

退伍軍人節之際，灣區向軍人致敬，也凸顯聖塔克拉拉縣378名退伍軍人無家可歸的現況，以及他們面臨的心理、住房與重返社會困境。

適逢退伍軍人節，灣區各地舉辦活動，向曾為國家服役的男女軍人致敬。然而，在向退伍軍人表達敬意的同時，許多人退伍後面臨的住房、心理健康及重新融入社會等問題，也再次受到關注。聖塔克拉拉縣最近一次無家可歸人口統計顯示，縣內有378名退伍軍人無家可歸，其中大多數露宿街頭。

舊金山普西迪歐（Presidio）的跨信仰中心（Interfaith Center）周三舉行退伍軍人節紀念活動，並在歷史悠久的教堂內舉辦禮拜儀式。前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出席活動。

然而，對部分退伍軍人而言，結束軍旅生涯並不代表困境隨之結束。NBC Bay Area報導，29歲的威廉（William）曾在陸軍服役三年多，擔任軍事警察拘留管理專員（Military Police Corrections Specialist），曾參與海外及國內的拘留人員管理工作。

退伍返回平民生活後，威廉面臨家庭問題、創傷後壓力症候群（PTSD）及其他個人困境，最終失去住所。他表示，當時原本試圖幫助家人，卻發生一些個人事件，讓自己無處可去。「在那段過程中，我試著幫助他們，但發生了一些個人事件，我因此失去住處，完全沒有地方可以去。」威廉說。

除了住房問題，他也失去軍旅生涯中熟悉的支持系統。「過去我習慣那種社群歸屬感，以及戰友之間的情誼。但退伍後這一切都不再存在，我感到有些孤立。」他說。

威廉並非個案。曾在街頭生活四年的里根（Austin Reagan）表示，他觀察到部分軍人在服役期間便開始飲酒，退伍後持續飲酒。當生活進一步陷入困境、流落街頭時，毒品成癮問題也可能隨之出現。退伍軍人離開原本的部隊及戰友後，往往需要重新尋找職涯方向與人生目標

在獲得協助後，威廉目前正在學習電腦技能，並接受職涯諮詢。他表示，自己現在已有地方居住，也重新建立起類似軍中弟兄般的支持關係。談到對其他陷入困境的退伍軍人的建議，威廉說：「不要害怕尋求幫助。」

精華 FAQ

  • 最新無家可歸人口統計顯示，聖塔克拉拉縣共有378名退伍軍人無家可歸，而且其中大多數人是露宿街頭，反映問題相當嚴重。

  • 報導指出，退伍軍人退役後常面臨PTSD、家庭與個人困境、失去軍中支持系統，以及重新尋找職涯方向和人生目標等問題，生活適應並不容易。

  • 威廉在獲得協助後，開始學習電腦技能並接受職涯諮詢，如今已有住處，也重新建立類似軍中弟兄般的支持關係，並鼓勵他人不要害怕求助。

灣區 舊金山 裴洛西

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