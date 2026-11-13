朱宗慶打擊樂團巡演首站舊金山 鼓出台灣思念

台北駐舊金山經文處處長伍志翔夫婦（右一、二）11日偕同瓜地馬拉總領事Alan Coronado（中）以及韓國總領事Lim Jung-taek夫婦（左一、二）到場，他們聆聽完全場音樂會，並給予極大的掌聲。（駐舊金山經文處提供）

AI摘要 文章摘要整理： 朱宗慶打擊樂團在創團40周年之際赴舊金山巡演首站演出，憑藉結合台灣元素的擊樂作品獲得僑胞熱烈迴響，也同步說明樂團正推進北投製片廠重建計畫。

台灣國際知名表演藝術團隊朱宗慶打擊樂團（Ju Percussion Group）今年創團40周年，11月10日在美國巡迴演出的首站舊金山 表演「動能∞無限」（Energy ∞ Infinite）。朱宗慶受訪時表示，樂團來美國14次，這是第一次到舊金山，感受到舊金山僑胞們的熱情與共鳴，遇到很多愛樂者，能把樂團這麼多年來累積的能量展現在大家面前，感到開心。

「動能∞無限」是朱宗慶打擊樂團極具代表性的音樂節目，經過精心策畫，展現樂團的藝術根基與長達40年的創新歷程。節目一開始以國際擊樂經典曲目揭開序幕，隨後展開一系列精選作品，這些曲目都來自於當代西方打擊樂傳統，並融入獨特的東方文化元素，更透過現代、實驗性與跨領域的手法不斷拓展邊界。

這些曲目打破了古典、當代、世界音樂與流行音樂之間的界線，展現出打擊樂作為一種真正全球化且持續演進的藝術形式。朱宗慶表示，美國巡演每場內容都不盡相同，在舊金山表演的每首曲子都是經過精心安排，配合當地氣氛，觀眾也能耳目一新。

其中一首以疫情 為背景創作的「超越彎折」（BeyonD the bEnd）獲得滿堂彩；「射日」（Solar Myth）取材自台灣原住民 族神話，描繪人們對抗烈日、守護大地的生命力量。而安可曲也以結合巴哈的「天黑黑」為主，帶動全場的澎湃情緒。

朱宗慶打擊樂團因為之前疫情加上2022年底倉庫火災，面臨重建需求，2025年取得「北投製片廠」ROT標案（改建、營運、移轉），除當作樂團安身立命的家以外，也做許多展演、合作以及跨領域藝術表演的空間。朱宗慶表示，ROT案目前預計最快明年底可以完工使用，總費用至少需要305萬美元（約新台幣1億元），是相當大的工程。

「動能∞無限」主辦單位暨及時雨基金會會長、世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長羅倩如表示，音樂會有700多人到場支持，大部分僑胞都是從南灣驅車北上看表演，展現僑胞的熱情與支持。協辦單位北加州華人教師協會李玲表示，許多僑胞聽到這麼多與台灣有關的擊樂，引發思鄉之情，身為音樂工作者，相當感動。

曾與多部電影主題曲合作的聖荷西州大音樂系退休教授Galen Lemmon受邀參加音樂會，他表示，聽到這些曲子，感到振奮，樂團的表演相當令人驚艷。正在學習打擊樂的台裔第二代麥予曦表示，能親眼看到專業音樂家展現「六棒」打擊木琴，很興奮，希望未來也有機會學習。

朱宗慶打擊樂團的表演也協助台灣推廣外交。台北駐舊金山經文處處長伍志翔11日偕同瓜地馬拉總領事Alan Coronado以及韓國總領事Lim Jung-taek夫婦到場。他們聆聽完全場音樂會，並給予極大的掌聲。

音樂會有700多人到場支持，大部分僑胞都是從南灣驅車北上看表演，展現僑胞的熱情與支持。（記者江碩涵／攝影）

朱宗慶受訪時表示，樂團來美國14次，這是第一次到舊金山，感受到舊金山僑胞們的熱情與共鳴。（記者江碩涵／攝影）

台灣國際知名表演藝術團隊朱宗慶打擊樂團（Ju Percussion Group）今年創團40周年，11月10日在美國巡迴演出的首站舊金山表演「動能∞無限」（Energy ∞ Infinite）氣勢磅礡。（主辦單位提供）

「動能∞無限」是朱宗慶打擊樂團極具代表性的音樂節目，經過精心策畫，展現樂團的藝術根基與長達40年的創新歷程。（記者江碩涵／攝影）

「動能∞無限」是朱宗慶打擊樂團極具代表性的音樂節目，經過精心策畫，展現樂團的藝術根基與長達40年的創新歷程。（記者江碩涵／攝影）