華運會感恩餐敘 灣區摔角選手分享走上世界舞台成果
第42屆華運會以感恩餐敘畫下句點，灣區摔角選手分享登上國際舞台的成果，也凸顯華運會透過賽事、志工與社區支持培育人才的成效。
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第42屆華運會以感恩餐敘畫下句點，灣區摔角選手分享登上國際舞台的成果，也凸顯華運會透過賽事、志工與社區支持培育人才的成效。
第42屆華人運動大會日前舉行感恩餐敘，逾300名嘉賓、競賽召集人及志工齊聚，為全年活動畫下句點。甫代表美國赴義大利參加世界盃摔角比賽的灣區選手，也在現場展示摔角技巧與防身術，分享從華運會走向國際賽場的成果。
「今天就像我們的畢業典禮。」主委陳立功以此形容感恩餐敘，感謝僑界、企業、社團及志工長期支持。各項競賽召集人投入心力，加上志工無私付出，才讓全年近30項活動順利完成，也讓華運會一路走到第42屆。
回顧今年賽事，華運會新增平甩功、舞蹈比賽，並恢復匹克球比賽，提供更多參與選擇。陳立功也提到，各項競賽持續提升水準，摔角選手在國際賽場的表現，就是其中一項成果。
華運會摔角召集人俞德莉介紹，今年8月有兩名選手在華運會摔角比賽表現優異，獲邀加入美國代表隊，並於10月義大利世界盃分別取得金牌與銀牌，協助美國隊在30多國、超過250名選手參與的賽事中拿下團體第二名。她指出，美國隊共獲八面金牌，「其中四面金牌是華運會貢獻的」。
灣區Cupertino Kung Fu Club此次共有八名選手參賽，七人獲獎，合計三金、三銀、一銅。俞德莉感謝華運會贊助購置符合國際賽事標準的比賽墊護套，提升比賽安全，也讓選手熟悉國際賽場設備。
看到選手登上世界舞台，駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔期許，華運會未來能結合更多教練與參與者，讓更多人有機會走出去。華運會不僅凝聚社區向心力，也能讓主流社會看見僑界的參與，進一步向國際展現運動實力。
今年在僑委會工作第30年的金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚，則談起自己初入僑委會時，就已知道灣區華運會這項海外僑界運動盛事。如今親身參與，看見各項競賽召集人及志工的投入，讓他深受感動，也期待大家繼續攜手，迎接下一個42年。
餐敘最後頒發團體獎項，小樹苗蒙特梭利國際學校與小狀元教育學苑獲團體總冠軍，國立政治大學北加州校友會、北加州台灣工商會分獲總亞軍及總季軍；美國加州排舞協會獲精神總錦標。主辦單位並頒發水晶獎杯，感謝贊助及義唱籌款人士的支持，為活動畫下句點。
這場餐敘被主委陳立功形容為「畢業典禮」，用來感謝僑界、企業、社團與志工全年支持，並為近30項活動與第42屆賽事成果正式收尾。 今年8月從華運會脫穎而出的2名選手，10月代表美國赴義大利參加世界盃，分別拿下金牌與銀牌，並協助美國隊在30多國參賽中獲得團體第二名。 今年新增平甩功與舞蹈比賽，並恢復匹克球；摔角隊共有8人參賽、7人獲獎，合計3金、3銀、1銅，另頒發團體總冠軍與精神總錦標。
精華 FAQ
這場餐敘被主委陳立功形容為「畢業典禮」，用來感謝僑界、企業、社團與志工全年支持，並為近30項活動與第42屆賽事成果正式收尾。
今年8月從華運會脫穎而出的2名選手，10月代表美國赴義大利參加世界盃，分別拿下金牌與銀牌，並協助美國隊在30多國參賽中獲得團體第二名。
今年新增平甩功與舞蹈比賽，並恢復匹克球；摔角隊共有8人參賽、7人獲獎，合計3金、3銀、1銅，另頒發團體總冠軍與精神總錦標。
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