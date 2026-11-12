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限速30哩飆100 蘋果員工撞死女童 遭控謀殺

記者龔玥／綜合報導
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庫比蒂諾日前發生一起造成兩歲女童死亡的嚴重車禍，37歲蘋果公司員工蘇辰(音譯，E...
庫比蒂諾日前發生一起造成兩歲女童死亡的嚴重車禍，37歲蘋果公司員工蘇辰(音譯，Eric Chen Su)10日遭檢方以謀殺罪起訴。圖為事故發生的路口。(Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

庫比蒂諾發生一起嚴重車禍，蘋果員工蘇辰疑超速至90至100哩撞上停車，造成2歲女童死亡，檢方已改以謀殺罪起訴。

上周庫比蒂諾發生一起造成兩歲女童死亡的嚴重車禍，37歲蘋果公司員工蘇辰(音譯，Eric Chen Su)10日遭檢方以謀殺罪起訴。警方指出，事發時車速高達每小時90至100哩，遠超當地每小時30哩的速限，並在未踩煞車的情況下，追撞前方一輛完全停駛的汽車。

根據法院紀錄，蘇辰被控謀殺兩歲女童萊莉霍華德（Howard），另被控持致命武器攻擊罪，並加控造成另一名受害者嚴重身體傷害。檢方還指稱，受害者屬於「特別脆弱」的群體，蘇辰的行為涉及「高度殘忍」。他於10日下午出庭接受提訊。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，負責庫比蒂諾治安的聖塔克拉拉縣警局公布細節，事故發生於11月6日中午12時01分，地點在庫比蒂諾Tantau Avenue與Pruneridge Avenue交會處附近，鄰近蘋果公司園區。警方報告指出，蘇辰當時駕駛一輛黑色豐田凱美瑞，沿Tantau 大道向北行駛，接近蘋果總部園區的Apple Park Way。

警方稱，蘇辰當時以每小時90至100哩的速度行駛，遠高於該路段每小時30哩的速限，隨後從後方撞上一輛已完全停下的藍色雪佛蘭轎車。警方指出，他在撞擊前沒有踩下煞車，事故發生後，其車輛的速度表指針停在每小時100哩。

車禍造成車內兩名受害者受傷，其中女童萊莉被送往聖塔克拉拉醫療中心後宣告不治；另一名成年受害者則受到頭部及脊椎傷害。

警方進一步指出，事故發生時正值蘋果員工外出午餐的時段，周邊道路可能有大量汽車、自行車及行人通行。警方認為，蘇辰身為蘋果員工，應熟悉園區道路的速限，也應知道中午時段交通繁忙。

根據警方說法，目擊者形容蘇辰事發後的行為「反常且難以理解」。當蘇辰得知女童死亡時，警方認為他的反應「不真誠」，並稱他沒有表現出悔意。他最初被警方以涉嫌重大車輛過失致死罪逮捕，檢方調查後改以謀殺罪起訴。

精華 FAQ

  • 事故發生在11月6日中午，蘇辰疑以90至100哩時速追撞停車，造成車內2歲女童死亡，另有成年乘客頭部與脊椎受傷。

  • 檢方以謀殺罪起訴蘇辰，並加控持致命武器攻擊罪，以及造成另一名受害者嚴重身體傷害，還認定其行為涉及高度殘忍。

  • 警方指他在限速30哩路段以90至100哩行駛，撞擊前未踩煞車，車速表停在100哩；目擊者也形容他事後反應反常且難以理解。

聖荷西

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