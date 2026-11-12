柿子餘果吃不完也不浪費 卡斯楚谷40志工不到小時採1488磅

Forestr.org的「餘果採收計畫」，40名志工不到兩小時採收1488磅柿子，分享豐收喜悅。再依數量及需求送往食物銀行、教會與社區供餐廚房。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 東灣卡斯楚谷志工在不到2小時內採收1488磅柿子，透過Forestr.org餘果採收計畫，把吃不完的果實送往食物銀行與社區，兼具互助與分享。

不到兩小時，40名志工採下1488磅柿子。東灣卡斯楚谷非營利組織Forestr.org周末號召居民，前往農場Heirloom East Bay採收柿子。志工帶著家人、朋友一起動手，讓盛產的水果透過社區互助找到新去處，讓參與者體驗採收、分享的樂趣。

這次活動是Forestr.org「餘果採收計畫」（Castro Valley Gleans）的一部分，將可能吃不完、掉落腐爛的果實，轉為可供分享的食物資源。執行長李默（Nimone Li-Hardisty）表示，食物救助站雖有罐頭、米、麵等物資，新鮮水果卻不容易穩定取得；另一方面，許多居民家中果樹盛產，短時間內吃不完。計畫因此串聯果樹主人、志工與食物救助機構，採收多餘水果，再依數量及需求送往食物銀行、教會與社區供餐廚房。

計畫自2021年推動，已有超過300戶果樹捐贈者，涵蓋卡斯楚谷、聖利安住及周邊地區，歷年累計採收超過10萬磅。團隊記錄水果種類與成熟季節，安排志工前往採摘，參與者不必具備農業經驗，也能帶少量水果回家分享。

參與計畫四年的志工馮內格特（Sue Vonnegut）說，她跟著團隊走遍東灣，採過柿子、柑橘、蘋果，也曾到居民菜園採收番茄、小黃瓜。有些屋主收成太多，有些果實長得太高、無法自行摘取，志工便能給予協助。她認為，最棘手的是水果已經過熟，因此及時採收格外重要。

對馮內格特而言，這也是走出家門、認識社區的機會。「我們享受採收的樂趣，收到的人也有新鮮食物可吃。」活動讓她接觸許多平常不會遇見的人，也成為持續參與的動力。

來自聖利安住的胡斯其（Sky Woo）則是首次參與採收。他說，活動讓人呼吸新鮮空氣、與居民交流，也能協助無力自行採果的年長或身障屋主。「大家一起合作，採得很快。」短時間就能看見成果，是這項服務特別有吸引力的原因。

志工馬茲加洛夫（Amelia Mazgaloff）則把採果安排進親友聚會。參與相關活動約三年，當天恰逢丈夫的命名日，更增添慶祝氣氛，「先一起做件好事，再一起慶祝。」透過勞力分享農場收成，也讓相聚多了一份意義。

三名首次參與的亞裔孩子直說好玩，自己採的水果也特別好吃。同行母親認為，讓孩子從小認識社區、學習幫助他人，意義重大。李默歡迎鄰近居民加入採果計畫，家中若有吃不完的水果，也可聯絡團隊採收，與社區共享豐收。

來自聖利安住的胡斯其（Sky Woo）手持採果器與柿子，首次參與這場採收的他認為，大家合作、短時間就能看見成果，格外有成就感。（記者王湘涵╱攝影）

參與計畫四年的志工蘇（Sue Vonnegut）展示採下的柿子。她說，採果不僅減少浪費，也讓她認識許多平常不會遇見的人。（記者王湘涵╱攝影）

志工馬茲加洛夫（Amelia Mazgaloff，左一）邀親友一起採果，之後再回家烤肉聚會：「先一起做件好事，再一起慶祝」。（記者王湘涵╱攝影）

志工在卡斯楚谷Heirloom East Bay農場，利用長柄採果器採摘高處的柿子，讓盛產果實成為社區共享資源。（記者王湘涵╱攝影）