柿子餘果吃不完也不浪費 卡斯楚谷40志工不到小時採1488磅
東灣卡斯楚谷志工在不到2小時內採收1488磅柿子，透過Forestr.org餘果採收計畫，把吃不完的果實送往食物銀行與社區，兼具互助與分享。
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東灣卡斯楚谷志工在不到2小時內採收1488磅柿子，透過Forestr.org餘果採收計畫，把吃不完的果實送往食物銀行與社區，兼具互助與分享。
不到兩小時，40名志工採下1488磅柿子。東灣卡斯楚谷非營利組織Forestr.org周末號召居民，前往農場Heirloom East Bay採收柿子。志工帶著家人、朋友一起動手，讓盛產的水果透過社區互助找到新去處，讓參與者體驗採收、分享的樂趣。
這次活動是Forestr.org「餘果採收計畫」（Castro Valley Gleans）的一部分，將可能吃不完、掉落腐爛的果實，轉為可供分享的食物資源。執行長李默（Nimone Li-Hardisty）表示，食物救助站雖有罐頭、米、麵等物資，新鮮水果卻不容易穩定取得；另一方面，許多居民家中果樹盛產，短時間內吃不完。計畫因此串聯果樹主人、志工與食物救助機構，採收多餘水果，再依數量及需求送往食物銀行、教會與社區供餐廚房。
計畫自2021年推動，已有超過300戶果樹捐贈者，涵蓋卡斯楚谷、聖利安住及周邊地區，歷年累計採收超過10萬磅。團隊記錄水果種類與成熟季節，安排志工前往採摘，參與者不必具備農業經驗，也能帶少量水果回家分享。
參與計畫四年的志工馮內格特（Sue Vonnegut）說，她跟著團隊走遍東灣，採過柿子、柑橘、蘋果，也曾到居民菜園採收番茄、小黃瓜。有些屋主收成太多，有些果實長得太高、無法自行摘取，志工便能給予協助。她認為，最棘手的是水果已經過熟，因此及時採收格外重要。
對馮內格特而言，這也是走出家門、認識社區的機會。「我們享受採收的樂趣，收到的人也有新鮮食物可吃。」活動讓她接觸許多平常不會遇見的人，也成為持續參與的動力。
來自聖利安住的胡斯其（Sky Woo）則是首次參與採收。他說，活動讓人呼吸新鮮空氣、與居民交流，也能協助無力自行採果的年長或身障屋主。「大家一起合作，採得很快。」短時間就能看見成果，是這項服務特別有吸引力的原因。
志工馬茲加洛夫（Amelia Mazgaloff）則把採果安排進親友聚會。參與相關活動約三年，當天恰逢丈夫的命名日，更增添慶祝氣氛，「先一起做件好事，再一起慶祝。」透過勞力分享農場收成，也讓相聚多了一份意義。
三名首次參與的亞裔孩子直說好玩，自己採的水果也特別好吃。同行母親認為，讓孩子從小認識社區、學習幫助他人，意義重大。李默歡迎鄰近居民加入採果計畫，家中若有吃不完的水果，也可聯絡團隊採收，與社區共享豐收。
活動由Forestr.org號召40名志工參與，在不到2小時內於Heirloom East Bay採下1488磅柿子，並讓部分水果後續分送給需要的社區資源。 計畫要處理家中果樹盛產、吃不完又容易腐爛的水果，同時補足食物救助站較難穩定取得新鮮水果的缺口，讓多餘收成轉為可分享資源。 自2021年推動以來，已有超過300戶果樹捐贈者參與，歷年累計採收超過10萬磅。一般居民即使沒有農業經驗，也能加入採果或聯絡團隊協助處理果實。
精華 FAQ
活動由Forestr.org號召40名志工參與，在不到2小時內於Heirloom East Bay採下1488磅柿子，並讓部分水果後續分送給需要的社區資源。
計畫要處理家中果樹盛產、吃不完又容易腐爛的水果，同時補足食物救助站較難穩定取得新鮮水果的缺口，讓多餘收成轉為可分享資源。
自2021年推動以來，已有超過300戶果樹捐贈者參與，歷年累計採收超過10萬磅。一般居民即使沒有農業經驗，也能加入採果或聯絡團隊協助處理果實。
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