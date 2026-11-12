沙特醫療集團 為從未吸菸女性篩查肺癌
Sutter Health旗下CPMC因非吸菸女性肺癌增加，推出GLAMS計畫，結合乳房X光檢查與肺癌篩查，並將逐步擴大到具其他風險因子的女性。
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Sutter Health旗下CPMC因非吸菸女性肺癌增加，推出GLAMS計畫，結合乳房X光檢查與肺癌篩查，並將逐步擴大到具其他風險因子的女性。
舊金山紀事報報導，近年來非吸菸者中肺癌發病率令人擔憂的上升趨勢，尤其是從未吸菸的女性，促使舊金山沙特醫療集團（Sutter Health）旗下的CPMC醫院推出了一項新的癌症篩查計畫。
幾十年來，作為美國癌症死亡的首要原因的肺癌，一直被認為是一種主要影響吸菸者的疾病。但聯邦疾病防治中心（CDC）統計，如今美國約有10%至20%的肺癌病例發生在從未吸菸的人群中。其中，女性占比明顯偏高，尤其是亞裔女性。
這項名為GLAMS（肺癌與乳腺X光篩查組合項目）的新篩查計畫，旨在讓那些原本可能不會接受篩查的女性，在進行常規乳腺X光檢查時及早發現肺癌。該計畫還致力於識別與非吸菸女性肺癌相關的風險因素。
現行的肺癌篩查指南規定，50至77歲之間仍在吸菸或過去15年內戒菸的人群，應每年接受低劑量CT掃描，以檢查是否存在值得關注的異常增生。
但CPMC肺結節中心主任兼GLAMS項目負責人伊斯梅爾（Heba Ismail）博士指出，這些指南已過時，且未涉及非吸菸女性肺癌問題；而該群體中的肺癌發病率正呈上升趨勢。
目前尚不完全清楚為何女性患非吸菸者肺癌的風險更高，但研究表明遺傳因素和環境暴露起著一定作用。
亞裔女性更容易出現EGFR基因突變，當接觸某些環境毒素時，這種突變會被觸發，導致癌細胞生長；ALK陽性的肺癌可能由ALK基因的變異引起。接觸高濃度的二手菸、石棉（asbestos）、氡氣（radon）和木柴燃燒產生的煙霧也會增加非吸菸者的患病風險。
GLAMS項目於一年多前作為試點項目啟動，迄今已篩查約100名患者。該項目是某項研究的一部分，計畫在沙特醫療集團CPMC乳腺健康中心擴大實施範圍。
近期啟動的研究第一階段將為前來進行乳腺X光檢查的女性提供肺癌篩查選項，前提是她們符合現行篩查指南。由於符合現行篩查指南，該CT掃描費用將由保險承擔。
該研究的第二階段預計將於2027年初啟動，屆時將向前來接受乳腺X光檢查的女性提供肺癌CT篩查，前提是她們雖不符合現行篩查指南，但具備該研究界定的其他風險因素。
因非吸菸者肺癌，尤其是從未吸菸的女性病例上升，CPMC希望利用乳房X光檢查的就診機會，及早發現原本可能被忽略的肺癌風險。 第一階段先提供給前來做乳房X光檢查，且符合現行肺癌篩查指南的女性；她們可做低劑量CT，且費用通常由保險支付。 預計2027年初啟動的第二階段，會把不符合現行指南、但具研究定義風險因素的女性納入，讓更多非吸菸高風險族群有機會早期發現肺癌。
精華 FAQ
因非吸菸者肺癌，尤其是從未吸菸的女性病例上升，CPMC希望利用乳房X光檢查的就診機會，及早發現原本可能被忽略的肺癌風險。
第一階段先提供給前來做乳房X光檢查，且符合現行肺癌篩查指南的女性；她們可做低劑量CT，且費用通常由保險支付。
預計2027年初啟動的第二階段，會把不符合現行指南、但具研究定義風險因素的女性納入，讓更多非吸菸高風險族群有機會早期發現肺癌。
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