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殺害Cash App創始人兇手判囚16年 死者女兒當庭泣訴

記者王子涵／綜合報導
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舊金山高等法院法官戈登駁回被告莫梅尼（圖）重新審判的請求，判處16年至終身監禁。...
舊金山高等法院法官戈登駁回被告莫梅尼（圖）重新審判的請求，判處16年至終身監禁。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

Cash App創辦人鮑勃·李2023年遭刺殺身亡案宣判，莫梅尼被判16年至終身監禁，法官駁回重審請求，家屬庭上悲痛發言。

支付平台Cash App創始人鮑勃·李（Bob Lee）2023年在舊金山遇刺身亡案，10日宣判。舊金山高等法院法官戈登（Alexandra Gordon）駁回被告莫梅尼（Nima Momeni）重新審判的請求，判處16年至終身監禁。死者女兒當庭泣訴：「你不只奪走了我的爸爸，也奪走了我最好的朋友。」

莫梅尼於2024年12月被陪審團裁定二級謀殺罪成立。法官戈登10日下午確認判刑，表示被告不符合緩刑資格，並核給截至當天共1377天、約3年9個月的羈押折抵，剩餘刑期將在州監獄服刑。

宣判前，雙方家屬先後發言。父親遇害時年僅14歲的女兒史考特（Scout Lee）回憶噩耗傳來當天，形容自己的世界徹底破碎。她含淚直視莫梅尼，訴說失去父親與摯友的痛苦。

鮑勃·李的兄弟奧利佛（Oliver Lee）則回憶兩人一起公路旅行、釣魚，以及分享人生重要時刻的往事。他說，鮑勃·李的孩子再也無法與父親創造新的回憶，「他將缺席他們往後的人生」。

奧利佛也指控莫梅尼在2024年審判期間作偽證，莫梅尼聆聽時數度搖頭。庭訊結束後，奧利佛向記者表示，他認為被告至今仍未真正承擔責任。

莫梅尼的母親塔亞拉尼（Mahnaz Tayarani）則請求法官考量案件複雜性與兒子的人格，表示一個人的一生不能只由最糟糕的時刻定義，「尼瑪並不完美，沒有人是完美的」。

莫梅尼最後向鮑勃·李的家屬發言，表示自己在審判中的言行不會改變對他們的同情，並為造成的痛苦道歉。

命案發生於2023年4月4日。兩人離開莫梅尼妹妹位於千禧大樓的公寓後，鮑勃·李在灣橋下方遭刺殺。案件歷經約兩個月審判，包括莫梅尼、其妹妹等多名證人出庭，陪審團最終裁定二級謀殺罪成立。

精華 FAQ

  • 舊金山高等法院法官駁回被告重新審判請求，判處莫梅尼16年至終身監禁，並確認他不符合緩刑資格，先前羈押時間也計入折抵刑期。

  • 鮑勃·李的女兒當庭淚訴父親和摯友都被奪走，兄弟則回憶往事並指控被告作偽證，認為他至今仍未真正承擔責任。

  • 命案發生於2023年4月4日，地點在舊金山灣橋下方；案經約2個月審理後，陪審團於2024年12月裁定莫梅尼二級謀殺罪成立。

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