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4組台灣新創決戰舊金山 「智慧餐飲團隊」闖進全球十強

舊金山訊
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四組台灣新創團隊代表在舊金山創業世界盃全球總決賽現場合影，參賽領域涵蓋寵物照顧、...
四組台灣新創團隊代表在舊金山創業世界盃全球總決賽現場合影，參賽領域涵蓋寵物照顧、智慧紡織、智慧餐飲及數位身分應用。（駐舊金山經文處經濟組提供）

AI摘要

文章摘要整理：

4組台灣新創在2026年創業世界盃舊金山總決賽亮相，其中Yo-Kai Express晉級全球十強，凸顯台灣創業團隊的國際競爭力。

從寵物照顧、智慧紡織到餐飲與數位身分應用，四組台灣人創辦的新創團隊，登上今年創業世界盃（Startup World Cup）舊金山全球總決賽舞台。其中，代表高雄賽區出賽的智慧餐飲團隊Yo-Kai Express躋身全球十強，在來自各地的區域賽優勝隊伍中突圍。

2026年創業世界盃全球總決賽於11月4日至6日在舊金山舉行。這項由矽谷創投機構Pegasus Tech Ventures發起的全球創業競賽，今年匯聚全球超過200場區域賽事的優勝團隊，角逐100萬元投資大獎，也讓新創有機會接觸國際投資人及產業夥伴。

今年參與全球賽事的四組台灣團隊，包括分別取得台灣北、中、南區域賽冠軍的Fluv、NunoX及Yo-Kai Express，以及從美國紐約區域賽出線的METAiAM。四組團隊切入不同市場，呈現台灣創業人才在生活服務與科技應用上的多元發展。

其中，Fluv主打寵物照顧服務，NunoX聚焦智慧紡織，Yo-Kai Express投入智慧餐飲，METAiAM則發展數位身分應用。METAiAM在紐約區域賽從116組報名團隊中脫穎而出，取得全球賽事門票；Yo-Kai Express則在全球總決賽進一步晉級十強，成為此次台灣參賽團隊的焦點。

駐舊金山台北經濟文化辦事處也派員到場，為參賽團隊加油。辦事處表示，除半導體及硬體製造外，台灣在人工智慧、智慧服務與跨領域科技創新方面，同樣具有台美合作潛力，將持續結合政府與民間資源，協助新創拓展國際連結。

協助串聯參賽資源的橋鼎國際（BridgePoint Global Advisors），是創業世界盃及矽谷創投機構Pegasus Tech Ventures在台灣與紐約區域賽事的合作夥伴。執行長蔡孟珊（Judith Tsai）表示，台灣不缺優秀技術與創業人才，真正需要的是更多與國際市場、資本及產業資源連結的機會。

蔡孟珊指出，協助團隊參加國際競賽只是其中一環，更希望透過這個全球平台，讓台灣新創走進美國市場、接觸國際資本，將創新轉化為實際的商機。

2026年創業世界盃全球十強名單揭曉，從高雄賽區出線的智慧餐飲團隊Yo-Kai ...
2026年創業世界盃全球十強名單揭曉，從高雄賽區出線的智慧餐飲團隊Yo-Kai Express，成為十強中唯一代表台灣賽區的團隊。（駐舊金山經文處經濟組提供）

精華 FAQ

  • 參賽團隊包括Fluv、NunoX、Yo-Kai Express與METAiAM，分別從台灣北、中、南區域賽及紐約區域賽脫穎而出，代表台灣登上全球總決賽舞台。

  • 代表高雄賽區出賽的智慧餐飲團隊Yo-Kai Express，在眾多各地區優勝隊伍中再度突圍，成功晉級全球十強，成為本次台灣參賽團隊的焦點。

  • 活動不僅提供100萬元投資大獎，更讓新創接觸國際投資人與產業夥伴；台方也強調，台灣除半導體外，在AI、智慧服務與跨域創新同樣具合作潛力。

矽谷 舊金山 世界盃

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