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24歲韓裔女聖塔克魯茲海灘被浪捲走 海岸防衛隊已暫停搜尋

編譯組／綜合報導
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警方暫停對在聖塔克魯茲海灘被海浪捲入海中的24歲灣區韓裔女子的搜救行動。（聖塔克...
警方暫停對在聖塔克魯茲海灘被海浪捲入海中的24歲灣區韓裔女子的搜救行動。（聖塔克魯茲縣警局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

24歲韓裔女子朴世娜在聖塔克魯茲Panther州立海灘遭海浪捲走，海岸防衛隊與多個單位搜尋後，因範圍廣大與環境惡劣已暫停積極搜救。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，海岸防衛隊已暫停對一名24歲聖布魯諾女子的搜救行動，該女子周日（8日）晚在聖塔克魯茲縣的Panther州立海灘被海浪捲入大海。

據當局稱，周日晚8點30分左右，朴世娜（音譯，Se Nah Park）與三名朋友被漲潮困住，當時她最後一次被目擊出現在水中。他們中有三人成功脫險，但朴世娜據信已被海浪捲入大海。

海岸防衛隊10日表示，該機構9日下午在搜尋了約95平方哩範圍、持續約8小時後，暫停了積極搜救行動。

「暫停搜救是艱難的決定，」海岸防衛隊舊金山分區搜救任務協調員霍洛韋（Lt. Max Holloway）在聲明中表示，「鑑於已對周邊區域進行了大範圍搜尋，且考慮到當前的環境條件，我們已暫停積極搜救行動，靜待事態進一步發展。」

周日晚上，聖塔克魯茲消防局人員報告稱在Panther州立海灘附近有人落水，搜救行動隨即展開。海岸防衛隊從蒙特瑞站派出了一艘47呎長的機動救生艇，並從舊金山航空站派出了一架MH-65「海豚」直升機。

加州州立公園管理廳、聖克魯茲消防局和聖克魯茲縣警局也參與了此次搜救。

據加州森林及消防廳（Cal Fire）稱，這四名朋友穿過了一處被稱為「keyhole」（鎖孔）的狹窄沿海通道，隨後漲潮將他們困在其中。

這段海岸線近期也發生過其他與潮汐相關的緊急事件。官員一再警告，漲潮會迅速切斷岩石海岸線上的逃生路線，而「瘋狗浪」（sneaker waves）和強勁的洋流則會將人捲入更深的水域。

據國家氣象局稱，該海域的海浪高度約為10呎，周期為14秒，碎浪（breaking waves）高達16呎。

根據朴世娜的領英（LinkedIn）個人資料顯示，她剛從加州州立理工大學（Cal Poly San Luis Obispo）畢業，並在Align Technology公司擔任分析化學助理。她居住在聖布魯諾。

聖塔克魯茲縣警長辦公室呼籲，任何掌握朴世娜失蹤線索的人士撥打831-471-1121提供信息。

精華 FAQ

  • 事件發生在聖塔克魯茲縣的Panther州立海灘，時間約為周日晚間8點30分。當時4名朋友被漲潮困住，朴世娜最後被目擊在水中。

  • 海岸防衛隊表示，已在約95平方哩範圍內搜尋約8小時，仍未找到人，加上當前海況與環境條件不利，因此先暫停積極搜救，等待後續線索。

  • 朴世娜據LinkedIn資料顯示，剛從Cal Poly San Luis Obispo畢業，任職於Align Technology，住在聖布魯諾。若有線索，警方請聯絡831-471-1121。

克魯茲 舊金山 韓裔

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