樹華基金會舉辦31周年年會 未來續推鄉村教育公益

樹華教育基金會會長唐明做會務報告，公布2026年三項主要發展方向，將持續推動鄉村教育公益。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 樹華教育基金會舉辦31周年年會，回顧推動中國鄉村教育公益的成果，並宣布2026年將持續助學、培訓教師與改善校園環境。

樹華教育基金會日前舉辦成立31周年年會，回顧基金會過去31年的發展歷程與教育公益成果，並分享未來的工作方向，強調將持續推動鄉村教育公益，協助中國偏遠及農村地區家境清寒、品學兼優的青少年完成中學與高等教育。

基金會董事長張笑楓回顧基金會成立的歷程，將許多原本看似「不可能的事情」逐步實現，背後經歷了不少艱辛與挑戰。

樹華教育基金會董事長張笑楓致辭，感謝各界支持。（記者龔玥╱攝影）

張笑楓表示，每一項工作的推動都離不開許多人的參與，從義工投入時間與心力，到捐助者長期提供資源，都是基金會得以持續運作的重要力量。她也向多年來支持樹華的各界朋友、出席年會的嘉賓及義工表達感謝，並肯定大家秉持「純粹、利他、求真、不求回報」的精神，讓教育援助得以延續。

中國駐舊金山副總領事曹軼彬肯定樹華的貢獻。（記者龔玥╱攝影）

中國駐舊金山副總領事曹軼彬致詞，肯定樹華教育基金會31年來投入教育公益、支持中國鄉村教育發展的工作。她表示，基金會對學生的幫助不僅體現在經濟資助方面，也包括長期的精神關懷與鼓勵，讓受助學生在求學過程中獲得更多支持。

基金會會長唐明在會中公布2026年三項主要發展方向。第一是持續幫助學生讀書，推進獎助學金計畫，為有需要的學生提供就學支持；第二是幫助教師繼續成長，加大對鄉村教師培訓的支持，協助教師提升專業能力；第三是改善學校教學條件，持續推動教育幫扶設施建設，為學生創造更好的學習環境。

年會現場也播放受助學生的紀錄影片，透過學生的求學經歷呈現基金會多年來的資助成果。影片介紹部分受助學生在基金會持續支持下完成學業，並考取理想大學；其中有人進一步取得研究生推薦免試資格，也有人已經進入職場，在不同領域展開工作。這些學生從接受資助到逐步完成學業、走向下一階段人生的經歷，呈現教育援助對個人求學與發展所帶來的影響。