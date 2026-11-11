我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

樹華基金會舉辦31周年年會 未來續推鄉村教育公益

記者龔玥／密爾比達報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
樹華教育基金會會長唐明做會務報告，公布2026年三項主要發展方向，將持續推動鄉村...
樹華教育基金會會長唐明做會務報告，公布2026年三項主要發展方向，將持續推動鄉村教育公益。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

樹華教育基金會舉辦31周年年會，回顧推動中國鄉村教育公益的成果，並宣布2026年將持續助學、培訓教師與改善校園環境。

樹華教育基金會日前舉辦成立31周年年會，回顧基金會過去31年的發展歷程與教育公益成果，並分享未來的工作方向，強調將持續推動鄉村教育公益，協助中國偏遠及農村地區家境清寒、品學兼優的青少年完成中學與高等教育。

基金會董事長張笑楓回顧基金會成立的歷程，將許多原本看似「不可能的事情」逐步實現，背後經歷了不少艱辛與挑戰。

樹華教育基金會董事長張笑楓致辭，感謝各界支持。（記者龔玥╱攝影）
樹華教育基金會董事長張笑楓致辭，感謝各界支持。（記者龔玥╱攝影）

張笑楓表示，每一項工作的推動都離不開許多人的參與，從義工投入時間與心力，到捐助者長期提供資源，都是基金會得以持續運作的重要力量。她也向多年來支持樹華的各界朋友、出席年會的嘉賓及義工表達感謝，並肯定大家秉持「純粹、利他、求真、不求回報」的精神，讓教育援助得以延續。

中國駐舊金山副總領事曹軼彬肯定樹華的貢獻。（記者龔玥╱攝影）
中國駐舊金山副總領事曹軼彬肯定樹華的貢獻。（記者龔玥╱攝影）

中國駐舊金山副總領事曹軼彬致詞，肯定樹華教育基金會31年來投入教育公益、支持中國鄉村教育發展的工作。她表示，基金會對學生的幫助不僅體現在經濟資助方面，也包括長期的精神關懷與鼓勵，讓受助學生在求學過程中獲得更多支持。

基金會會長唐明在會中公布2026年三項主要發展方向。第一是持續幫助學生讀書，推進獎助學金計畫，為有需要的學生提供就學支持；第二是幫助教師繼續成長，加大對鄉村教師培訓的支持，協助教師提升專業能力；第三是改善學校教學條件，持續推動教育幫扶設施建設，為學生創造更好的學習環境。

年會現場也播放受助學生的紀錄影片，透過學生的求學經歷呈現基金會多年來的資助成果。影片介紹部分受助學生在基金會持續支持下完成學業，並考取理想大學；其中有人進一步取得研究生推薦免試資格，也有人已經進入職場，在不同領域展開工作。這些學生從接受資助到逐步完成學業、走向下一階段人生的經歷，呈現教育援助對個人求學與發展所帶來的影響。

精華 FAQ

  • 年會回顧基金會31年來在鄉村教育公益的發展歷程與成果，也分享未來工作方向，強調將持續協助中國偏遠及農村地區家境清寒、品學兼優的學生完成中學與高等教育。

  • 張笑楓表示，基金會許多看似不可能的事情能逐步實現，靠的是義工投入時間與心力，以及捐助者長期提供資源。她也感謝各界支持，肯定大家秉持純粹、利他、求真、不求回報的精神。

  • 唐明提出三項重點：一是持續推動獎助學金計畫，幫助學生就學；二是加大鄉村教師培訓支持，協助教師專業成長；三是改善學校教學條件，持續推動教育幫扶設施建設。

上一則

世界日報舊金山社受舊金山市議會表彰 慶服務社區50年

下一則

世界日報服務金山50年獲市議會表彰 4議員發言感謝

延伸閱讀

AZKEF尹氏莊園年會 尹集成倡華人凝聚社區力量

AZKEF尹氏莊園年會 尹集成倡華人凝聚社區力量
美國「至善」基金會加州成立 目標募款10萬元

美國「至善」基金會加州成立 目標募款10萬元
芝華埠華德小學 獲1萬獎金推動校園健康

芝華埠華德小學 獲1萬獎金推動校園健康
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
世台基金會青年領袖培力實習結業 成果豐

世台基金會青年領袖培力實習結業 成果豐

熱門新聞

23歲柏克萊加大女生埃爾南德斯（Paula Albornoz Hernandez）。(照片來源：柏克萊加大；律師布雷梅克提供）

已申請庇護、持工作許可仍被捕 柏克萊女大生遭ICE拘留

2026-11-05 14:40
國會眾院前議長裴洛西(右)推薦華裔陳詩敏接棒她的國會席位，但希望落空。(路透)

舊金山市議員陳詩敏認輸 威善高將接裴洛西眾院議席

2026-11-05 20:17
六旗娛樂集團旗下的大美洲主題樂園在2027年關閉。（取自California's Great America官網）

確定關門時間了 大美國樂園明年勞工節後關閉

2026-11-06 19:24

單身年收入逾37萬 加州選民視為有錢人「永久加稅」

2026-11-05 01:00
美國雇主擔保綠卡的申請程式再添變數。不僅相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業招聘趨於謹慎，也讓一些正在等待身份進展的外籍員工更加焦慮。示意圖。(美聯社)

美國科技業「關上綠卡大門」？八大企業PERM遭停求職者壓力暴增

2026-11-03 14:35
加州第14國會選區選後計票持續進行。現任聯邦眾議員瓦哈布（左）4日宣布勝選。右為眾議長強生。(路透)

瓦哈布宣布勝選 Hernandez尚未認輸：仍待計票結果

2026-11-05 18:06

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐