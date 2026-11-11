谷歌AI將綁定學生搜索 學校面臨「二選一」 家長憂心

谷歌將AI綁定搜索，引發家長擔憂。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 谷歌調整K-12搜尋政策，將AI版Guided Learning列為預設，學區若拒用AI整合搜尋，恐須放棄Google搜尋，引發校園與家長對科技影響教育的疑慮。

谷歌 (Google )長期以來都是加州 學校數位教育的重要工具，從搜尋引擎、Chromebook筆電到Gmail，廣泛應用於學生的日常學習。不過，谷歌最新宣布，明年1月起將調整K-12（幼兒園至12年級）學生的搜尋服務，學區若不選擇啟用整合AI的搜尋版本，學生將無法繼續使用谷歌搜尋，引發教育界及家長對科技巨頭影響校園教育的憂慮。

根據谷歌11月公布的政策，學校使用的搜尋功能將以AI產品「Guided Learning」為預設版本，透過分步引導協助學生理解問題，而非直接提供作業答案。學區可以選擇關閉AI功能，但若不接受整合AI的搜尋服務，也可能必須放棄使用谷歌搜尋，無法選擇不含AI功能的純搜尋版本。

谷歌教育部門副總裁兼總經理菲利普斯（Chris Phillips）在一場會議中表示，如果學校不願意使用這項功能，也可以選擇完全關閉搜尋服務。

根據山景城之聲(Mountain View Voice)的報導，這項政策正值加州各學區重新討論人工智慧及數位科技在課堂應用之際。加州最大學區洛杉磯聯合學區已對生成式AI的使用設下限制，谷歌的新規則可能使學校面臨更複雜的選擇。由於許多學區長期使用Google Workspace for Education處理課堂作業、教材及學生研究，若改用其他搜尋工具或數位平台，勢必涉及系統轉換及相關成本。

谷歌則表示，這次調整是回應教育工作者對學生使用AI的疑慮，希望透過Guided Learning提供逐步引導，避免學生直接取得作業答案。公司也在社媒X平台上澄清，學校仍可關閉Gemini及Gemini Notebook等獨立AI產品，但AI Mode及AI Overview仍會整合在谷歌搜尋功能中。然而，AI搜尋是否真正有助於學習，仍存在爭議。

根據非營利組織「常識媒介」(Common Sense Media)近期報告，美國約四分之三的青少年及兒童曾使用或接觸搜尋結果中的AI摘要。不過，計畫長倫特里亞（Yvette Renteria）也指出，谷歌搜尋、Google Drive等工具在學生學習過程中具有一定價值，能協助學生培養媒體識讀能力，以及查找、評估和分析資料的能力。

電子前哨基金會主任米爾（Rory Mir）認為，谷歌的新政策也讓外界重新關注大型科技公司在公立教育系統中的影響力。他呼籲學校重新檢視與谷歌的合約，要求科技企業提供更多管理權限，讓學校能依照學生需求，自主決定是否使用AI工具。