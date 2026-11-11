Waymo進駐聖荷西BART轉運中心 接駁可得抵用金

自動駕駛公司Waymo宣布，擴大南灣載客服務範圍，首度進駐聖荷西的Berryessa的BART（灣區捷運）轉運中心。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Waymo宣布擴大南灣營運版圖，首度進駐聖荷西Berryessa BART轉運中心並推出轉乘抵用金，盼提升與公車、輕軌的接駁便利。

自動駕駛公司Waymo 宣布，擴大南灣載客服務範圍，首度進駐聖荷西 的Berryessa的BART(灣區 捷運)轉運中心，方便交通接駁。且為了鼓勵民眾搭乘，只要乘客搭乘Waymo的前後兩小時內轉乘大眾交通工具，都可獲得2.85元抵用金。

Berryessa有許多華人居住，且也有不少不擅長開車的長者。當地華裔居民苗小姐說，她偶而會搭乘輕軌捷運到桑尼維爾或山景城，如果Waymo有開到Berryessa，對她來說又多了一個選擇，以後要到比較遠的地方，就可以考慮叫Waymo了。

除了Berryessa轉運站外，這次Waymo的擴張也包括Great Mall購物中心以及聖荷西博覽會場(San Jose Fairgrounds)，較遠的洛斯蓋圖(Los Gatos)和蒙特賽倫諾(Monte Sereno)部分社區也納入營運版圖，這次擴張讓Waymo在舊金山灣區服務總面積達350平方哩。

根據聖荷西焦點報報導，聖塔克拉拉谷交通局(VTA)發言人羅斯(Stacey Ross)表示，從交通局角度來看，任何能讓民眾更方便往返大眾運輸工具的措施，都是助力，是一件好事。不過VTA官方也明確表示，目前並沒有與Waymo 進行任何官方合作計畫。

為了鼓勵民眾結合大眾運輸，Waymo推出了獎勵計畫：只要乘客在搭乘Waymo後兩小時內轉乘在地公車或輕軌，或相反過來，搭乘大眾交通工具後再搭Waymo，即可獲得2.85元抵用金。

Waymo發言人劉易斯(Mark Lewis)表示，這次擴張是該公司服務更多灣區乘客努力的一部分，未來將持續在南灣及更廣大的灣區拓展版圖，但目前尚未敲定下一個具體地點。

在此之前，Waymo服務範圍已包括聖荷西國際機場(SJC)、Santana Row、Westfield Valley Fair購物中心，以及Willow Glen等多個聖荷西社區，並在金寶市與庫比蒂諾營運。