柏加大女生遭ICE拘留 法官下令放人

埃爾南德斯被拘留期間，柏克萊加大教職員與學生在斯普勞爾廣場（Sproul Plaza）舉行大規模示威。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 柏克萊加大女學生在舊金山機場遭ICE拘留後，聯邦法官認定程序有瑕疵，命令立即釋放；國安部則批評判決並為機場攔查政策辯護。

一名聯邦法官下令，釋放在舊金山 國際機場被ICE 拘留的柏克萊加大 女學生。

美聯社報導，一名聯邦法官已下令聯邦移民及海關執法局ICE釋放柏克萊加大學生，23歲的工商管理專業學生埃爾南德斯（Paula Valentina Albornoz Hernandez）於10月30日在舊金山國際機場被拘留，當時她正和男友一起在機場候機，準備前往俄勒岡州度假。

她的律師辯稱，埃爾南德斯持有有效的工作許可，並正在等待庇護申請的審批。因此她的拘留違反了美國憲法，因為她被剝奪了人身自由，且沒有機會在法庭上提出異議。

聯邦國土安全部上周告訴柏克萊新聞網Berkeleyside，埃爾南德斯可以被驅逐出境，因為她的簽證在2023年就已過期，她的工作許可和正在等待審批的庇護申請並不能賦予她合法身分。

聯邦地區法院法官科金斯（Dena Coggins）9日同意埃爾南德斯的訴求，法官在判決書中寫道：「正當程序禁止政府在未事先給予非公民充分通知和由中立仲裁員主持的剝奪前聽證會的情況下拘留他們。」下令立即釋放埃爾南德斯，並禁止移民局要求她佩戴電子監控器，除非移民局在未來的法庭聽證會上證明這樣做是必要的。

當天稍後，國土安全部在一份聲明中稱科金斯是「拜登任命的激進法官」，並表示國安部「遵守所有合法的法院命令」。該部門還為其在機場拘留移民的政策辯護：「本屆政府正在努力確保非法滯留在我國的外國人不能再乘飛機，除非是自行遣返離開我國。」

自從埃爾南德斯被拘留以來的一周多時間內，柏克萊加大全力爭取她的釋放，校方積極爭取民選官員的支持，學生們也在斯普勞爾廣場（Sproul Plaza）舉行示威活動。