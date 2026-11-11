明年元旦起 金門公園路邊停車收費 每小時1.25至4元

舊金山金門公園將首次實施停車收費，每小時收費在1.25元至4元之間。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山金門公園將於2027年1月1日起首次收取路邊停車費，費率依地點與時段調整，盼在市府預算緊縮下挹注公園營運與維護。

舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，市政府官員日前提醒，擁有156年歷史的舊金山最大公園金門公園（Golden Gate Park）正準備自2027年1月1日起首次實施按小時計費的路邊停車收費制度。

此前，公園與康樂委員會已於2025年2月投票 通過了收費停車方案；同年7月，舊金山議會授權舊金山市政交通局制定停車費率。新費率每周七天均適用，每小時收費在1.25元至4元之間，公園將在停車需求高峰期收取更高費用，而在客流較少時段則收取較低費用。

每小時收費細則如下：

Crossover Drive以西：工作日和周末上午9時至下午6時：2.75元；工作日和周末下午6時至10時：1.25元。

Crossover Drive以東：工作日上午9時至下午6時：3.50元；周末上午9時至下午6時：4元；工作日晚上6時至10時：1.50元；周末晚上6時至10時：2元。

公園內禁止過夜停車。

舊金山休閒與公園局（SFRPD）發言人阿帕頓（Tamara Aparton）表示，這些停車費率將使該機構「在預算短缺的情況下仍能維持核心服務」。

去年，市長羅偉（Daniel Lurie）要求各市政部門削減15%的預算，導致公園局面臨1500萬元的年度赤字。阿帕頓表示，這些費用將有助於「為各項服務提供資金，包括草坪修剪、運動場維護、確保夏令營費用可負擔、維持游泳池和休閒中心的開放，以及全市範圍內的免費老年人項目和公園維護」。

遊客可通過公園內分布的25個繳費站之一，或使用ParkMobile或HotSpot應用程式繳費。公園內的兩處地下停車場已實施付費停車。

阿帕頓表示，巡護員將「完全按照舊金山交通局停車執法官員的方式」對未繳費車輛開具罰單。他們可能會開始採用車載移動車牌識別系統進行類似執法。罰單金額為107元，與市中心以外其他停車計時器違規行為的罰款標準一致，且罰款將直接上繳該部門。

舊金山金門公園將首次實施停車收費，每小時收費在1.25美元至4美元之間。（美聯社）