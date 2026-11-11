明年元旦起 金門公園路邊停車收費 每小時1.25至4元
舊金山金門公園將於2027年1月1日起首次收取路邊停車費，費率依地點與時段調整，盼在市府預算緊縮下挹注公園營運與維護。
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舊金山金門公園將於2027年1月1日起首次收取路邊停車費，費率依地點與時段調整，盼在市府預算緊縮下挹注公園營運與維護。
舊金山標準（San Francisco Standard）報導，市政府官員日前提醒，擁有156年歷史的舊金山最大公園金門公園（Golden Gate Park）正準備自2027年1月1日起首次實施按小時計費的路邊停車收費制度。
此前，公園與康樂委員會已於2025年2月投票通過了收費停車方案；同年7月，舊金山議會授權舊金山市政交通局制定停車費率。新費率每周七天均適用，每小時收費在1.25元至4元之間，公園將在停車需求高峰期收取更高費用，而在客流較少時段則收取較低費用。
每小時收費細則如下：
Crossover Drive以西：工作日和周末上午9時至下午6時：2.75元；工作日和周末下午6時至10時：1.25元。
Crossover Drive以東：工作日上午9時至下午6時：3.50元；周末上午9時至下午6時：4元；工作日晚上6時至10時：1.50元；周末晚上6時至10時：2元。
公園內禁止過夜停車。
舊金山休閒與公園局（SFRPD）發言人阿帕頓（Tamara Aparton）表示，這些停車費率將使該機構「在預算短缺的情況下仍能維持核心服務」。
去年，市長羅偉（Daniel Lurie）要求各市政部門削減15%的預算，導致公園局面臨1500萬元的年度赤字。阿帕頓表示，這些費用將有助於「為各項服務提供資金，包括草坪修剪、運動場維護、確保夏令營費用可負擔、維持游泳池和休閒中心的開放，以及全市範圍內的免費老年人項目和公園維護」。
遊客可通過公園內分布的25個繳費站之一，或使用ParkMobile或HotSpot應用程式繳費。公園內的兩處地下停車場已實施付費停車。
阿帕頓表示，巡護員將「完全按照舊金山交通局停車執法官員的方式」對未繳費車輛開具罰單。他們可能會開始採用車載移動車牌識別系統進行類似執法。罰單金額為107元，與市中心以外其他停車計時器違規行為的罰款標準一致，且罰款將直接上繳該部門。
金門公園將自2027年1月1日起首次實施按小時計費的路邊停車收費，並且每周7天都適用。費率會依停車需求高低與園區區域不同而調整。 Crossover Drive以西白天每小時2.75元、晚間1.25元；以東工作日白天3.50元、周末白天4元，晚間則為1.50元至2元，公園內也禁止過夜停車。 市府希望以停車收入彌補公園局約1500萬元年度赤字，並維持草坪修剪、運動場與游泳池運作、夏令營可負擔性、免費長者項目及公園維護。
精華 FAQ
金門公園將自2027年1月1日起首次實施按小時計費的路邊停車收費，並且每周7天都適用。費率會依停車需求高低與園區區域不同而調整。
Crossover Drive以西白天每小時2.75元、晚間1.25元；以東工作日白天3.50元、周末白天4元，晚間則為1.50元至2元，公園內也禁止過夜停車。
市府希望以停車收入彌補公園局約1500萬元年度赤字，並維持草坪修剪、運動場與游泳池運作、夏令營可負擔性、免費長者項目及公園維護。
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