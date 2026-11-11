灣區第31家 委利賀Costco籌備15年終開幕

籌備15年的新Costco終於登陸灣區委利賀。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 委利賀新Costco歷經15年籌備後開幕，吸引民眾提早露營排隊，並以更大店面、更多停車位與加油設施成為灣區第31家門市。

舊金山紀事報報導，據委利賀商會（Vallejo Chamber of Commerce）主席吉爾洛（Shawna Gilroy）稱，在灣區 最新一家好市多（Costco ）於上周五（6日）在委利賀開業前的兩個晚上，已有民眾在店外露營，以確保自己能成為首批購物者。

那些稍晚抵達Admiral Callaghan Lane 860號的門店的顧客繞著商店排起了長隊，許多人不得不去相鄰的購物中心尋找停車位。進入店內後，顧客們蜂擁至海鮮、烘焙和服裝區；還有人互相擠來擠去，爭相領取牛腩玉米片、墨西哥 辣椒餡餅和韓式烤肉的免費試吃。

這家灣區最新的Costco這是該地區第31家門店，取代了位於Plaza Drive 198號的老店，面積達15萬2000平方呎，擁有更多的停車位和一個配備32個加油泵的加油站，加油泵數量是老店的兩倍。與其他Costco門店一樣，這裡設有美食廣場、輪胎服務中心、藥房、眼鏡部和助聽器中心。開業當天銷售的特色商品包括：瓶身上鐫刻著Carquinez大橋輪廓、旭日圖案以及手工蝕刻的金色字樣「Vallejo Est. 1868」的加州赤霞珠葡萄酒；還有來自利佛摩（Livermore）Altamont啤酒廠的「Mac Dre IPA」啤酒，以此紀念這位來自委利賀的已故說唱歌手。

Costco是Fairview at Northgate購物中心的錨定商戶，該綜合體占地51英畝，目前仍在建設中。計畫於明年開業的其他租戶包括一家醫療診所、一家富國銀行（Wells Fargo）分行，以及一家正迅速擴張、常引發排隊熱潮的炸雞連鎖店Raising Cane′s的分店。

據Santa Rosa Press Democrat報導，Costco在委利賀市建設新店的計畫可追溯至2011年。2020年，該項目遭遇了波折：連鎖超市Safeway提起訴訟，指控市政府未對項目進行適當的環境影響評估，違反了該州「環境質量法」（environmental quality act）。該訴訟最終被駁回。

未來幾年，委利賀可能並非灣區唯一一座將迎來新Costco的城市。聖荷西Westgate Shopping Center的一家Costco門店籌建已久，儘管該項目遭到了附近居民的強烈反對。

今年6月，屋崙（Oakland）邁出了在西屋崙一處長期閒置的地塊上建設Costco的第一步，但該門店實際開業可能還需要數年時間。