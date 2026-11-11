我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

灣區第31家 委利賀Costco籌備15年終開幕

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
籌備15年的新Costco終於登陸灣區委利賀。（本報檔案照）
籌備15年的新Costco終於登陸灣區委利賀。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

委利賀新Costco歷經15年籌備後開幕，吸引民眾提早露營排隊，並以更大店面、更多停車位與加油設施成為灣區第31家門市。

舊金山紀事報報導，據委利賀商會（Vallejo Chamber of Commerce）主席吉爾洛（Shawna Gilroy）稱，在灣區最新一家好市多（Costco）於上周五（6日）在委利賀開業前的兩個晚上，已有民眾在店外露營，以確保自己能成為首批購物者。

那些稍晚抵達Admiral Callaghan Lane 860號的門店的顧客繞著商店排起了長隊，許多人不得不去相鄰的購物中心尋找停車位。進入店內後，顧客們蜂擁至海鮮、烘焙和服裝區；還有人互相擠來擠去，爭相領取牛腩玉米片、墨西哥辣椒餡餅和韓式烤肉的免費試吃。

這家灣區最新的Costco這是該地區第31家門店，取代了位於Plaza Drive 198號的老店，面積達15萬2000平方呎，擁有更多的停車位和一個配備32個加油泵的加油站，加油泵數量是老店的兩倍。與其他Costco門店一樣，這裡設有美食廣場、輪胎服務中心、藥房、眼鏡部和助聽器中心。開業當天銷售的特色商品包括：瓶身上鐫刻著Carquinez大橋輪廓、旭日圖案以及手工蝕刻的金色字樣「Vallejo Est. 1868」的加州赤霞珠葡萄酒；還有來自利佛摩（Livermore）Altamont啤酒廠的「Mac Dre IPA」啤酒，以此紀念這位來自委利賀的已故說唱歌手。

Costco是Fairview at Northgate購物中心的錨定商戶，該綜合體占地51英畝，目前仍在建設中。計畫於明年開業的其他租戶包括一家醫療診所、一家富國銀行（Wells Fargo）分行，以及一家正迅速擴張、常引發排隊熱潮的炸雞連鎖店Raising Cane′s的分店。

據Santa Rosa Press Democrat報導，Costco在委利賀市建設新店的計畫可追溯至2011年。2020年，該項目遭遇了波折：連鎖超市Safeway提起訴訟，指控市政府未對項目進行適當的環境影響評估，違反了該州「環境質量法」（environmental quality act）。該訴訟最終被駁回。

未來幾年，委利賀可能並非灣區唯一一座將迎來新Costco的城市。聖荷西Westgate Shopping Center的一家Costco門店籌建已久，儘管該項目遭到了附近居民的強烈反對。

今年6月，屋崙（Oakland）邁出了在西屋崙一處長期閒置的地塊上建設Costco的第一步，但該門店實際開業可能還需要數年時間。

精華 FAQ

  • 因為它是灣區最新一家Costco，且取代舊店重新開張，許多民眾想搶先入場，甚至在開幕前兩晚就到店外露營等待。

  • 新店面積達15萬2000平方呎，擁有更多停車位與32個加油泵，規模比舊店更大，也保留美食廣場、藥房、眼鏡部與助聽器中心。

  • 該計畫可追溯至2011年，2020年曾因Safeway提告、質疑環評程序不當而受阻，但訴訟最終被駁回，才得以順利開幕。

灣區 Costco 墨西哥

上一則

星巴克小熊杯首推5款盲盒 掀搶購潮 有門市20分鐘賣光

下一則

谷歌AI將綁定學生搜索 學校面臨「二選一」 家長憂心

延伸閱讀

日本最大咖哩飯連鎖店CoCo壹番屋 庫比蒂諾開灣區首店

日本最大咖哩飯連鎖店CoCo壹番屋 庫比蒂諾開灣區首店
「薩特醫療」取消艾姆瑞維爾醫院興建案 擬另尋地址

「薩特醫療」取消艾姆瑞維爾醫院興建案 擬另尋地址
華男創公司送Costco美食 1.5元熱狗賣18 竟獲大量訂單

華男創公司送Costco美食 1.5元熱狗賣18 竟獲大量訂單
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
聖荷西一家Safeway超市11月熄燈 居民不捨

聖荷西一家Safeway超市11月熄燈 居民不捨

熱門新聞

23歲柏克萊加大女生埃爾南德斯（Paula Albornoz Hernandez）。(照片來源：柏克萊加大；律師布雷梅克提供）

已申請庇護、持工作許可仍被捕 柏克萊女大生遭ICE拘留

2026-11-05 14:40
國會眾院前議長裴洛西(右)推薦華裔陳詩敏接棒她的國會席位，但希望落空。(路透)

舊金山市議員陳詩敏認輸 威善高將接裴洛西眾院議席

2026-11-05 20:17
六旗娛樂集團旗下的大美洲主題樂園在2027年關閉。（取自California's Great America官網）

確定關門時間了 大美國樂園明年勞工節後關閉

2026-11-06 19:24

單身年收入逾37萬 加州選民視為有錢人「永久加稅」

2026-11-05 01:00
美國雇主擔保綠卡的申請程式再添變數。不僅相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業招聘趨於謹慎，也讓一些正在等待身份進展的外籍員工更加焦慮。示意圖。(美聯社)

美國科技業「關上綠卡大門」？八大企業PERM遭停求職者壓力暴增

2026-11-03 14:35
加州第14國會選區選後計票持續進行。現任聯邦眾議員瓦哈布（左）4日宣布勝選。右為眾議長強生。(路透)

瓦哈布宣布勝選 Hernandez尚未認輸：仍待計票結果

2026-11-05 18:06

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐