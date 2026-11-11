華女涉侵占海崖區豪宅 檢提多項刑事指控

涉嫌非法侵占這棟舊金山海崖區房屋並偽造其房契的華裔彭姓女子，遭檢方提起多項刑事指控。（取自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山華裔女子彭安因涉侵占海崖區豪宅，被控多項毒品與槍械罪名，檢方並指其與同案人偽造房產所有權，案件仍在調查中。

涉及舊金山 海崖區（Sea Cliff）一處房產所有權糾紛的一名華裔 女子，10日被舊金山檢方正式提起多項刑事指控。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）10日宣布，42歲的戴安娜‧彭（Diana Peng，音譯）被控非法持有管制藥物和槍枝罪、非法持有重罪犯槍枝罪，以及兩項非法持有重罪犯彈藥罪。此外，彭女還被控犯有其他輕罪，包括虐待動物、持有吸毒用具、持有冰毒以及無照駕駛。

與此同時，地檢處也對彭女和另一名嫌犯阿迪（Brandon Aadee）提起民事訴訟，指控他們偽造被侵占的32nd Avenue房產的所有權狀。根據房地產網站Zillow的估價，該房產目前價值480萬元。

由於彭女拒不認罪，已於10日下午獲釋。法官下令，彭女必須與該房產保持至少150呎的距離，同時必須接受藥物檢測，每周至少要參加一次匿名戒毒互助會（Narcotics Anonymous）。

擔任彭女律師的副公設辯護人胡修（Eli Huscher）表示，彭女是某法律事務所的法務助理，月收入約3000元，主要用來贍養母親。

胡修在一份聲明中表示，「還沒有任何人被提起危害或暴力指控」，辯方才剛開始收到地檢處提供的證據，他們將對這些證據進行審查和進一步調查。胡修還說，根據目前檯面上的證據，沒有任何證據可以證明彭女不是該房產所有人。

在警方舉行的記者會上，警長劉力一（Derrick Lew）表示，在搜查過程中，警方在屋內繳獲大量物品，包括一把帶有彈匣和額外彈藥的槍枝。警方還在屋內發現七隻遭受虐待的狗，動物管理部門已將這些狗帶往收容所。這棟房屋目前已被封鎖，並張貼了禁止入內的告示，以防任何人闖入。

根據法庭文件，這處房產是華裔人士王偉（Wei Wang，音譯）和郭向東（Xiangdong Guo，音譯）於2013年買下，所有權於2015年轉移至王偉名下，王偉目前居住在中國。舊金山財政稅務局（Office of the Treasurer and Tax Collector）稱，自2020年以來，這處房產一直無人繳納房地產稅，累計已欠稅超過34萬5000元。