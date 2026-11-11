ACoM：孤獨危害大 堪比日吸15支菸

兒童倡議組織The Children′s Partnership總裁艾瓦雷茲表示，同儕陪伴、文化傳統與家庭支持，都能幫助孩子建立歸屬感。（ACoM提供）

AI摘要 文章摘要整理： 加州線上座談指出，孤獨與社會孤立會危害健康，嚴重程度堪比每天吸菸15支，並從青少年、移民家庭到長者照顧提出重建連結的做法。

美國社區媒體（ACoM）10日舉行線上座談，探討「加州 之愛，加州之強」倡議。加州公共衛生局兒科醫師蘇德（Sohil Sud）、兒童倡議組織The Children′s Partnership總裁艾瓦雷茲（Mayra Alvarez），及南加州大學 家庭照顧者支持中心主任班頓（Donna Benton），分別從公共衛生、兒童家庭及長者照顧等角度，討論如何減少孤獨、重建人際連結。

蘇德引述美國前公共衛生署長的說法，指出缺乏社會連結對死亡風險的影響，堪比每天吸菸最高15支。他說，「社會孤立」是客觀上人際接觸不足，「孤獨」則是主觀上覺得關係未能滿足需求；即使身處聚會或親密關係，也可能孤獨，因此除了讓人相聚，更要讓互動有意義。

情緒困擾也可能透過身體症狀表現。蘇德分享，曾遇到因腹痛到急診的孩子，檢查未發現腹部病因，深入了解才發現可能涉及霸凌或家庭困境，需要找出孩子的困擾，以及能帶給他們快樂的事，再連結支持資源。

艾瓦雷茲指出，年輕人仍渴望與人連結。她引述調查，超過半數加州青少年過去一個月曾感到孤獨，近九成認為與朋友面對面相處很重要。她介紹，高中同儕心理健康試辦計畫首年有936名學生接受支持，有時對孤單青少年最有力量的回應，就是另一名年輕人說：「我也是。」

除了同儕，文化與家庭也是支持來源。回應亞裔移民家庭孩子歸屬感的提問，她表示，文化傳統與家人支持能幫助孩子建立連結，規畫服務時也應讓亞裔社群參與，回應不同需求。但她提醒，當家庭因擔心移民執法而不敢帶孩子前往公園、圖書館或學校，孩子與人互動、建立連結的機會也隨之減少。

長者同樣可能面臨身邊有人、內心卻孤單的處境。班頓表示，多代同住不代表長者必然有歸屬感，關鍵在於是否受到重視、能否參與家庭生活。照顧者則可能常因外出需要周密安排，逐漸減少朋友往來，生活圈越來越小。

班頓建議，除了詢問長者的身體狀況，也應了解平常與誰相處、照顧者有誰可以依靠，並提供喘息服務與實際協助，讓雙方維持社交生活。然而，加州老齡化總體規畫雖對成人日間照顧與交通提出建議，經費仍不足，地方社區正設法因應。她強調，便利交通、無障礙環境與跨世代活動，能讓長者與照顧者更容易走進公園、圖書館與長者中心，重新建立人際連結。

「加州之愛，加州之強」倡議以加州輪廓結合不同世代民眾的影像，傳達透過社會連結增強歸屬感的理念。（取自ACoM會議訊息）

加州公共衛生局兒科醫師蘇德指出，減少孤獨除了增加人際接觸，更要讓互動有意義。（ACoM提供）

南加州大學家庭照顧者支持中心主任班頓指出，多代同住不代表長者不孤獨，照顧者也需要喘息服務與社交支持。（ACoM提供）