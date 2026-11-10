我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

約會應用程式Known 推金山熱門單身人物榜單

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Known 標榜自己是以語音為基礎的人工智慧「紅娘」。(Instagram圖片)
Known 標榜自己是以語音為基礎的人工智慧「紅娘」。(Instagram圖片)

AI摘要

文章摘要整理：

新約會應用Known在舊金山推出熱門單身名單，名單幾乎被創辦人與AI人士包辦，凸顯其以科技圈為主的精準配對策略。

一個約會應用程式分享了舊金山的「熱門單身人物榜單」，赫然可見榜上幾乎全是企業創辦人和人工智慧菁英。

SFGATE報導，在Hinge和Tinder等競爭對手主導的約會應用領域，「 Known」算是比較新的約會應用程式。它最近在網上引起轟動，不是因為它的介面，而是因為它有一個「熱門單身人士名單」（hot list of attractive singles）。

這款應用程式由兩位史丹福大學前學生於今年春季在舊金山推出，旨在提供更精準的約會推薦。用戶註冊時需完成約15分鐘的語音調查，內容包括過往戀愛經驗和日常生活等問題。之後，該應用程式每周會為用戶推薦一位合適的約會對象。

如果雙方配對成功，Known 會安排約會地點並預訂，並收取15美元的服務費。用戶只能在約會前兩小時內與配對對象聊天。該應用程式最近已將服務範圍擴展至聖地牙哥。

聯合創始人阿馬頓（Celeste Amadon）表示，其獲利策略與競爭對手形成鮮明對比，因為它鼓勵實際的面對面約會，而不是廣告和支付計劃基於用戶在平台上花費更多時間的應用程式。阿馬頓設想，Known 推出的「舊金山熱門名單」是一種反駁她所說的舊金山「充滿了缺乏吸引力、難以約會的人」的名聲的一種方式。

「關於舊金山約會的負面討論太多了，在某些方面，我只是覺得它需要一些辯護，」阿馬頓說。「我是第一個站出來反駁這個城市沒有適合約會的人的人。」

日前她在 X 上為Known發布了徵友啟事，收到了超過 1萬5000 份回覆，她從回覆和個人關係網絡中篩選出了這份名單。目前榜單上有19人，但她表示很快還會新增10人。其中10人是創辦人，13人從事人工智慧領域，只有兩人來自科技以外的領域（分別是Gap的助理採購員和GoodFinch的投資助理）。

精華 FAQ

  • 用戶先完成約15分鐘語音調查，系統每周推薦1位對象；若配對成功，Known會代為安排約會地點並預訂，另收15美元服務費，且雙方只能在約會前2小時內聊天。

  • 因為榜上幾乎都是企業創辦人與人工智慧菁英，呈現強烈科技圈特徵，與一般約會名單不同，也讓這款新App在網路上迅速走紅。

  • 她希望反駁外界對舊金山不好約會、缺乏吸引力的負面印象，認為城市其實有值得約會的人，也藉此凸顯Known鼓勵真實見面的經營方向。

舊金山 史丹福大學 人工智慧

上一則

調查：6成美國人 信AI健康建議勝過醫師

下一則

山景城除草疑傷大樹 市府擬補種

延伸閱讀

AI工程師不善社交 自嘲第一次約會心情像最後一輪求職面試

AI工程師不善社交 自嘲第一次約會心情像最後一輪求職面試
用AI代理解決生活雜事好方便 代價是出賣個人隱私？

用AI代理解決生活雜事好方便 代價是出賣個人隱私？
黃仁勳正宮低調背景曝光 姐弟戀41年遇女高管桃色陷阱

黃仁勳正宮低調背景曝光 姐弟戀41年遇女高管桃色陷阱
假房東、假租客雙向冒充設局 華裔科技人慘被騙1.8萬元

假房東、假租客雙向冒充設局 華裔科技人慘被騙1.8萬元
Google上季業績不如預期談不上是危機

Google上季業績不如預期談不上是危機

熱門新聞

23歲柏克萊加大女生埃爾南德斯（Paula Albornoz Hernandez）。(照片來源：柏克萊加大；律師布雷梅克提供）

已申請庇護、持工作許可仍被捕 柏克萊女大生遭ICE拘留

2026-11-05 14:40
國會眾院前議長裴洛西(右)推薦華裔陳詩敏接棒她的國會席位，但希望落空。(路透)

舊金山市議員陳詩敏認輸 威善高將接裴洛西眾院議席

2026-11-05 20:17
六旗娛樂集團旗下的大美洲主題樂園在2027年關閉。（取自California's Great America官網）

確定關門時間了 大美國樂園明年勞工節後關閉

2026-11-06 19:24

單身年收入逾37萬 加州選民視為有錢人「永久加稅」

2026-11-05 01:00
美國雇主擔保綠卡的申請程式再添變數。不僅相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業招聘趨於謹慎，也讓一些正在等待身份進展的外籍員工更加焦慮。示意圖。(美聯社)

美國科技業「關上綠卡大門」？八大企業PERM遭停求職者壓力暴增

2026-11-03 14:35
加州第14國會選區選後計票持續進行。現任聯邦眾議員瓦哈布（左）4日宣布勝選。右為眾議長強生。(路透)

瓦哈布宣布勝選 Hernandez尚未認輸：仍待計票結果

2026-11-05 18:06

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇