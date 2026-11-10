約會應用程式Known 推金山熱門單身人物榜單

Known 標榜自己是以語音為基礎的人工智慧「紅娘」。(Instagram圖片)

AI摘要 文章摘要整理： 新約會應用Known在舊金山推出熱門單身名單，名單幾乎被創辦人與AI人士包辦，凸顯其以科技圈為主的精準配對策略。

一個約會應用程式分享了舊金山 的「熱門單身人物榜單」，赫然可見榜上幾乎全是企業創辦人和人工智慧 菁英。

SFGATE報導，在Hinge和Tinder等競爭對手主導的約會應用領域，「 Known」算是比較新的約會應用程式。它最近在網上引起轟動，不是因為它的介面，而是因為它有一個「熱門單身人士名單」（hot list of attractive singles）。

這款應用程式由兩位史丹福大學 前學生於今年春季在舊金山推出，旨在提供更精準的約會推薦。用戶註冊時需完成約15分鐘的語音調查，內容包括過往戀愛經驗和日常生活等問題。之後，該應用程式每周會為用戶推薦一位合適的約會對象。

如果雙方配對成功，Known 會安排約會地點並預訂，並收取15美元的服務費。用戶只能在約會前兩小時內與配對對象聊天。該應用程式最近已將服務範圍擴展至聖地牙哥。

聯合創始人阿馬頓（Celeste Amadon）表示，其獲利策略與競爭對手形成鮮明對比，因為它鼓勵實際的面對面約會，而不是廣告和支付計劃基於用戶在平台上花費更多時間的應用程式。阿馬頓設想，Known 推出的「舊金山熱門名單」是一種反駁她所說的舊金山「充滿了缺乏吸引力、難以約會的人」的名聲的一種方式。

「關於舊金山約會的負面討論太多了，在某些方面，我只是覺得它需要一些辯護，」阿馬頓說。「我是第一個站出來反駁這個城市沒有適合約會的人的人。」

日前她在 X 上為Known發布了徵友啟事，收到了超過 1萬5000 份回覆，她從回覆和個人關係網絡中篩選出了這份名單。目前榜單上有19人，但她表示很快還會新增10人。其中10人是創辦人，13人從事人工智慧領域，只有兩人來自科技以外的領域（分別是Gap的助理採購員和GoodFinch的投資助理）。