山景城除草疑傷大樹 市府擬補種

山景城圖書館周邊多棵樹木疑受除草劑影響而衰弱，補種須等待土壤殘留降低。圖為懸鈴木示意圖，非事件現場。（Kristina Bernhardt／維基共享）

AI摘要 文章摘要整理： 山景城疑因除草劑殘留導致多棵樹木衰弱遭砍，市府擬在圖書館前與先鋒公園補種新樹，但須待土壤檢驗確認安全，並同步檢討公園除草管理。

原本用來清除雜草的藥劑，疑讓山景城圖書館前與鄰近公園的大樹接連衰弱。市府今年已砍除近「三打」樹木，近日提出補種方案，但須先確認土壤中的除草劑殘留已充分降低，才能種下新樹。

據地方媒體山景城之聲（Mountain View Voice）報導，山景城公園與休閒委員會日前討論圖書館周邊及先鋒公園的補種計畫，支持恢復綠蔭，並希望優先採用本地原生樹種，增設吸引蜜蜂、蝴蝶等授粉動物的花園。

圖書館前富蘭克林街原有一排成熟懸鈴木，因健康惡化於7月遭砍除。市府研判，樹木衰弱可能與一種除草劑有關，之後已停止使用。另有150棵樹出現類似症狀，都市林業經理漢森（Russell Hansen）表示，其中約30棵可能恢復，其餘能救回的機會相當有限。

除草劑為何會傷及大樹？這次涉及的藥劑屬於非選擇性除草劑，可經葉片與根部吸收，干擾植物製造生長所需的胺基酸。因此，即使沒有直接噴到樹上，藥劑進入土壤後，仍可能被樹根吸收，傷及周邊植物。

加州大學綜合病蟲害管理資料指出，該藥劑在土壤中可能維持較長時間的活性，影響後續栽種。不過，市府強調，驗出藥劑不代表已釐清個別樹木衰弱的原因，也不排除其他因素。

依目前方案，市府規畫在富蘭克林街補種21棵樹、先鋒公園周邊另種6棵，其他6棵則須配合附近工程安排。市府10月再次採集土壤樣本，截至4日會議時仍未取得檢驗結果，補種時程尚待確定。

部分居民與環保人士要求市府全面檢討除草劑使用，市府表示，目前已停止在樹穴內施用所有除草劑，並研究不使用除草劑的公園管理方式，更新後的病蟲害管理計畫預計明年初提交委員會。