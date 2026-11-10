涉調包毒品證物 聖荷西2警員遭刑事起訴

聖荷西警察局爆出警員涉嫌調包毒品證物醜。圖為被調包的證據。（聖荷西警察局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西2名警員涉嫌調包失蹤毒品證物、隱瞞來源並串聯掩蓋，被控篡改證據及提交虛假報告等重罪，案件已送交檢方與POST審查。

聖荷西 警察局爆出警員涉嫌調包毒品證物醜聞，兩名警員涉嫌以另一袋毒品替換失蹤證物，還刻意隱瞞毒品來源，甚至利用隨身攝影機畫面策劃掩蓋行為。兩人10月底遭刑事起訴，各面臨篡改證據及提交虛假警察報告兩項重罪指控。

根據聖荷西警察局公布的消息，遭起訴的兩名警員分別為蘇瑞（Raydarius Surry）及湯普森（Destiney Thompson）。兩人分別在警局任職八年及六年，案件源於今年5月一宗逮捕行動中失蹤的疑似毒品證物。

警方指出，蘇瑞於5月3日執行逮捕任務時，在警察報告中記載查扣一小袋疑似毒品，原定送交聖塔克拉拉縣犯罪實驗室檢驗。然而，到了8月，警局內部人員發現，這袋毒品從未依規定登記入庫，證物下落不明，隨即展開調查。

調查發現，蘇瑞於8月得知證物失蹤後，12日執行另一起與原案件無關的行人臨檢，從一名民眾身上查獲一袋外觀相似的疑似毒品。蘇瑞將毒品查扣，但沒有對該民眾採取進一步執法行動。警方指控，蘇瑞隨後竟將這袋毒品以5月3日案件的案號登記為證物，卻刻意隱瞞毒品實際來自8月12日的臨檢行動，涉嫌以新查扣的毒品頂替原本失蹤的證物。

另一名涉案警員湯普森與蘇瑞有交往關係。警方指控，她曾調閱並觀看5月3日逮捕行動的隨身攝影機畫面，協助蘇瑞策畫如何替換失蹤證物，因此也被控篡改證據及提交虛假警察報告兩項重罪。

兩人於10月28日晚間自行投案，隨後被送入聖塔克拉拉縣監獄。警方表示，蘇瑞自9月2日起被安排帶薪行政休假，湯普森則自9月18日起被安排帶薪行政休假。

聖荷西警察局已將案件移交加州警察官員標準與培訓委員會（POST），審查是否暫時撤銷兩人的警員資格認證。刑事調查組也已將調查結果交由地方檢察官辦公室審查，檢方於10月28日下午正式提出起訴。

聖荷西警察局長約瑟夫（Paul Joseph）表示，警員必須嚴格維持證物保管鏈的完整性，並如實記錄與民眾互動的所有情況。他強調，偽造證據或警察報告都是犯罪行為，警局不會容忍任何成員辜負社區對警方的信任。

目前兩人面臨的指控仍待司法程序審理，相關罪名是否成立，尚須由法院認定。