我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

涉調包毒品證物 聖荷西2警員遭刑事起訴

記者龔玥/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西警察局爆出警員涉嫌調包毒品證物醜。圖為被調包的證據。（聖荷西警察局提供）
聖荷西警察局爆出警員涉嫌調包毒品證物醜。圖為被調包的證據。（聖荷西警察局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西2名警員涉嫌調包失蹤毒品證物、隱瞞來源並串聯掩蓋，被控篡改證據及提交虛假報告等重罪，案件已送交檢方與POST審查。

聖荷西警察局爆出警員涉嫌調包毒品證物醜聞，兩名警員涉嫌以另一袋毒品替換失蹤證物，還刻意隱瞞毒品來源，甚至利用隨身攝影機畫面策劃掩蓋行為。兩人10月底遭刑事起訴，各面臨篡改證據及提交虛假警察報告兩項重罪指控。

根據聖荷西警察局公布的消息，遭起訴的兩名警員分別為蘇瑞（Raydarius Surry）及湯普森（Destiney Thompson）。兩人分別在警局任職八年及六年，案件源於今年5月一宗逮捕行動中失蹤的疑似毒品證物。

警方指出，蘇瑞於5月3日執行逮捕任務時，在警察報告中記載查扣一小袋疑似毒品，原定送交聖塔克拉拉縣犯罪實驗室檢驗。然而，到了8月，警局內部人員發現，這袋毒品從未依規定登記入庫，證物下落不明，隨即展開調查。

調查發現，蘇瑞於8月得知證物失蹤後，12日執行另一起與原案件無關的行人臨檢，從一名民眾身上查獲一袋外觀相似的疑似毒品。蘇瑞將毒品查扣，但沒有對該民眾採取進一步執法行動。警方指控，蘇瑞隨後竟將這袋毒品以5月3日案件的案號登記為證物，卻刻意隱瞞毒品實際來自8月12日的臨檢行動，涉嫌以新查扣的毒品頂替原本失蹤的證物。

另一名涉案警員湯普森與蘇瑞有交往關係。警方指控，她曾調閱並觀看5月3日逮捕行動的隨身攝影機畫面，協助蘇瑞策畫如何替換失蹤證物，因此也被控篡改證據及提交虛假警察報告兩項重罪。

兩人於10月28日晚間自行投案，隨後被送入聖塔克拉拉縣監獄。警方表示，蘇瑞自9月2日起被安排帶薪行政休假，湯普森則自9月18日起被安排帶薪行政休假。

聖荷西警察局已將案件移交加州警察官員標準與培訓委員會（POST），審查是否暫時撤銷兩人的警員資格認證。刑事調查組也已將調查結果交由地方檢察官辦公室審查，檢方於10月28日下午正式提出起訴。

聖荷西警察局長約瑟夫（Paul Joseph）表示，警員必須嚴格維持證物保管鏈的完整性，並如實記錄與民眾互動的所有情況。他強調，偽造證據或警察報告都是犯罪行為，警局不會容忍任何成員辜負社區對警方的信任。

目前兩人面臨的指控仍待司法程序審理，相關罪名是否成立，尚須由法院認定。

精華 FAQ

  • 檢方指控2名警員涉嫌以8月新查扣的毒品頂替5月失蹤證物，並刻意隱瞞真實來源，還提交虛假警察報告，涉及篡改證據與偽造文書等重罪。

  • 警方稱蘇瑞在5月案件中的毒品證物失蹤後，於8月12日另案查獲一袋外觀相似毒品，卻將它以5月3日案號登記入證物，藉此掩蓋原證物不見的事實。

  • 警方指湯普森與蘇瑞有交往關係，曾觀看隨身攝影機畫面並協助策畫替換方式，因此同樣遭起訴。2人已於10月28日投案，並被送入縣監獄候審。

聖荷西

上一則

調查：6成美國人 信AI健康建議勝過醫師

下一則

山景城除草疑傷大樹 市府擬補種

延伸閱讀

連4年增加 聖荷西警使用武力事件去年598件、違紀指控逾千宗

連4年增加 聖荷西警使用武力事件去年598件、違紀指控逾千宗
疑早知車牌辨識系統洩個資 聖荷西警長被批「說謊」

疑早知車牌辨識系統洩個資 聖荷西警長被批「說謊」

路人駕車經過山谷發現藏匿屍體 警方追查揭駭人真相

路人駕車經過山谷發現藏匿屍體 警方追查揭駭人真相
3惡少撞傷聖荷西警察逃逸 企圖劫車被捕

3惡少撞傷聖荷西警察逃逸 企圖劫車被捕
莫甘山少女失蹤14年重審 警員、好友作證

莫甘山少女失蹤14年重審 警員、好友作證

熱門新聞

23歲柏克萊加大女生埃爾南德斯（Paula Albornoz Hernandez）。(照片來源：柏克萊加大；律師布雷梅克提供）

已申請庇護、持工作許可仍被捕 柏克萊女大生遭ICE拘留

2026-11-05 14:40
國會眾院前議長裴洛西(右)推薦華裔陳詩敏接棒她的國會席位，但希望落空。(路透)

舊金山市議員陳詩敏認輸 威善高將接裴洛西眾院議席

2026-11-05 20:17
六旗娛樂集團旗下的大美洲主題樂園在2027年關閉。（取自California's Great America官網）

確定關門時間了 大美國樂園明年勞工節後關閉

2026-11-06 19:24

單身年收入逾37萬 加州選民視為有錢人「永久加稅」

2026-11-05 01:00
美國雇主擔保綠卡的申請程式再添變數。不僅相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業招聘趨於謹慎，也讓一些正在等待身份進展的外籍員工更加焦慮。示意圖。(美聯社)

美國科技業「關上綠卡大門」？八大企業PERM遭停求職者壓力暴增

2026-11-03 14:35
加州第14國會選區選後計票持續進行。現任聯邦眾議員瓦哈布（左）4日宣布勝選。右為眾議長強生。(路透)

瓦哈布宣布勝選 Hernandez尚未認輸：仍待計票結果

2026-11-05 18:06

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇