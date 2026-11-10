我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

ICE頻繁活動 聖縣監獄限制公眾進入

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖克拉拉縣警局上周五開始限制公眾進入位於密爾比達的Elmwood懲教所，除「與監...
聖克拉拉縣警局上周五開始限制公眾進入位於密爾比達的Elmwood懲教所，除「與監獄直接相關的目的」外，任何人不得進入，包括聯邦機構和接應獲釋人員的人員。(聖縣警局X帳號)

AI摘要

文章摘要整理：

聖克拉拉縣因Elmwood監獄外ICE活動頻繁與多起衝突，宣布縮限公眾進出，只保留必要業務通行，以維護人員與設施安全。

聖克拉拉縣警局最近開始限制公眾進入位於密爾比達的Elmwood懲教所，除「與監獄直接相關的目的」外，任何人不得進入，包括聯邦機構和接應獲釋人員的人員。當局表示，此舉是出於公共安全考量。

聖荷西信使報報導，這項新政策出台之際，正值聯邦移民執法人員在監獄外加強巡邏之時。此前，上周三晚間一名男子被移民和海關執法局（ICE）官員電擊後入院治療。上周五晚間，一名監督ICE活動的志工和三名ICE特工在當地醫院接受治療。

社區倡議者表示，監獄附近的執法人員開始詢問人們的移民身分，而不是進行有針對性的逮捕。

聖克拉拉縣已實施庇護政策，禁止當地執法部門協助聯邦機構進行移民執法，並在縣屬土地上設立了「無移民執法局」區域。但此前，執法人員曾利用公開的在押人員釋放名單，在監獄外等候並拘留相關人員。

聖縣警局提到，「監獄附近近期發生的幾起事件，對員工、訪客、獲釋人員和公眾使用的區域造成了安全隱患和行動挑戰」，但並未具體提及最近的ICE執法人員行動。縣警局說，監獄周邊日益頻繁的活動影響了交通，並引發了人們對車輛和行人安全通行的擔憂。

縣警長瓊森(Bob Jonsen)在新聞稿中表示：「我們的職責是為所有來到Elmwood監獄的人員，包括工作人員、訪客、服務提供者以及獲釋人員，維護一個安全可靠的環境。」 「這些變更旨在提高安全性，減少干擾，並確保該設施在尊重所有人權利的前提下繼續有效運作。」

當局表示，Elmwood監獄的出入限制規定，只有位於湯普森街945號西側的一個入口和一個出口。訪客必須出示身分證件才能進入停車場。橙色路障封鎖了大部分主要入口，縣警會在此檢查進入人員的身分證件。

當局說，這些限制措施「同樣適用於所有試圖進入監獄的個人以及地方、州和聯邦機構」。

當局表示，獲准進入的理由包括：律師探訪在押客戶、按計畫進行探視以及經批准的與監獄相關的業務，例如承包商和服務提供者。

接應獲釋人員的人員不得進入監獄停車場。縣警局建議他們「在限制區域外尋找安全的接應地點」。

精華 FAQ

  • 縣警局表示，監獄附近近期出現多起事件，造成員工、訪客、獲釋人員與公眾區域的安全風險，也讓交通與人車通行出現困難，因此決定加強出入管制。

  • 當局允許與監獄直接相關的用途進入，包括律師探訪在押客戶、按計畫進行探視，以及承包商、服務提供者等經批准的監獄業務，其餘人員一律受限。

  • 新政策出台時，監獄外聯邦移民執法人員巡邏明顯增加，且先前已有民眾被ICE電擊送醫、志工與特工在醫院治療等事件，社區也指控執法人員在現場詢問移民身分。

密爾比達 移民 ICE

上一則

調查：6成美國人 信AI健康建議勝過醫師

下一則

山景城除草疑傷大樹 市府擬補種

延伸閱讀

男子剛出獄遭ICE電擊 聖縣禁令形同虛設

男子剛出獄遭ICE電擊 聖縣禁令形同虛設
ICE蹲守警局？ 2人剛獲釋就被帶走

ICE蹲守警局？ 2人剛獲釋就被帶走
ICE擅用市有停車場 市長：再犯就告

ICE擅用市有停車場 市長：再犯就告
法官批准保護令獲釋 還沒走出法院又被ICE拘留

法官批准保護令獲釋 還沒走出法院又被ICE拘留
ICE放人了 但移民走出拘留中心卻傻眼 仍回不了家

ICE放人了 但移民走出拘留中心卻傻眼 仍回不了家

熱門新聞

23歲柏克萊加大女生埃爾南德斯（Paula Albornoz Hernandez）。(照片來源：柏克萊加大；律師布雷梅克提供）

已申請庇護、持工作許可仍被捕 柏克萊女大生遭ICE拘留

2026-11-05 14:40
國會眾院前議長裴洛西(右)推薦華裔陳詩敏接棒她的國會席位，但希望落空。(路透)

舊金山市議員陳詩敏認輸 威善高將接裴洛西眾院議席

2026-11-05 20:17
六旗娛樂集團旗下的大美洲主題樂園在2027年關閉。（取自California's Great America官網）

確定關門時間了 大美國樂園明年勞工節後關閉

2026-11-06 19:24

單身年收入逾37萬 加州選民視為有錢人「永久加稅」

2026-11-05 01:00
美國雇主擔保綠卡的申請程式再添變數。不僅相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業招聘趨於謹慎，也讓一些正在等待身份進展的外籍員工更加焦慮。示意圖。(美聯社)

美國科技業「關上綠卡大門」？八大企業PERM遭停求職者壓力暴增

2026-11-03 14:35
加州第14國會選區選後計票持續進行。現任聯邦眾議員瓦哈布（左）4日宣布勝選。右為眾議長強生。(路透)

瓦哈布宣布勝選 Hernandez尚未認輸：仍待計票結果

2026-11-05 18:06

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇