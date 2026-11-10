ICE頻繁活動 聖縣監獄限制公眾進入

聖克拉拉縣警局上周五開始限制公眾進入位於密爾比達的Elmwood懲教所，除「與監獄直接相關的目的」外，任何人不得進入，包括聯邦機構和接應獲釋人員的人員。(聖縣警局X帳號)

AI摘要 文章摘要整理： 聖克拉拉縣因Elmwood監獄外ICE活動頻繁與多起衝突，宣布縮限公眾進出，只保留必要業務通行，以維護人員與設施安全。

聖克拉拉縣警局最近開始限制公眾進入位於密爾比達 的Elmwood懲教所，除「與監獄直接相關的目的」外，任何人不得進入，包括聯邦機構和接應獲釋人員的人員。當局表示，此舉是出於公共安全考量。

聖荷西信使報報導，這項新政策出台之際，正值聯邦移民 執法人員在監獄外加強巡邏之時。此前，上周三晚間一名男子被移民和海關執法局（ICE ）官員電擊後入院治療。上周五晚間，一名監督ICE活動的志工和三名ICE特工在當地醫院接受治療。

社區倡議者表示，監獄附近的執法人員開始詢問人們的移民身分，而不是進行有針對性的逮捕。

聖克拉拉縣已實施庇護政策，禁止當地執法部門協助聯邦機構進行移民執法，並在縣屬土地上設立了「無移民執法局」區域。但此前，執法人員曾利用公開的在押人員釋放名單，在監獄外等候並拘留相關人員。

聖縣警局提到，「監獄附近近期發生的幾起事件，對員工、訪客、獲釋人員和公眾使用的區域造成了安全隱患和行動挑戰」，但並未具體提及最近的ICE執法人員行動。縣警局說，監獄周邊日益頻繁的活動影響了交通，並引發了人們對車輛和行人安全通行的擔憂。

縣警長瓊森(Bob Jonsen)在新聞稿中表示：「我們的職責是為所有來到Elmwood監獄的人員，包括工作人員、訪客、服務提供者以及獲釋人員，維護一個安全可靠的環境。」 「這些變更旨在提高安全性，減少干擾，並確保該設施在尊重所有人權利的前提下繼續有效運作。」

當局表示，Elmwood監獄的出入限制規定，只有位於湯普森街945號西側的一個入口和一個出口。訪客必須出示身分證件才能進入停車場。橙色路障封鎖了大部分主要入口，縣警會在此檢查進入人員的身分證件。

當局說，這些限制措施「同樣適用於所有試圖進入監獄的個人以及地方、州和聯邦機構」。

當局表示，獲准進入的理由包括：律師探訪在押客戶、按計畫進行探視以及經批准的與監獄相關的業務，例如承包商和服務提供者。

接應獲釋人員的人員不得進入監獄停車場。縣警局建議他們「在限制區域外尋找安全的接應地點」。