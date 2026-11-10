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聖荷西市議會開發標準12月才表決 谷歌數據中心先闖關

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谷歌(Google)位於Alviso的數據中心計畫可能在年底前獲得批准。（Goo...
谷歌(Google)位於Alviso的數據中心計畫可能在年底前獲得批准。（Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西數據中心開發標準預計12月表決前，谷歌位於Alviso的案子可能先過關，若獲准將豁免新規限制，引發居民與倡議者對環境、噪音和資訊透明度的疑慮。

聖荷西市的開發標準尚未最終確定，但至少有一個大型數據中心專案可能已經獲得批准。這意味著，儘管市長承諾將實施全美最嚴格的數據中心標準，開發商仍可能繞過噪音、排放、審計等方面的限制。

聖荷西焦點（San José Spotlight）報導，副市經理皮內達(Manuel Pineda)表示，谷歌(Google)位於Alviso的數據中心計畫（該公司稱之為研發實驗室）可能在年底前獲得批准。該計畫位於5087 Disk Drive，需要250兆瓦的電力，足以滿足25萬戶家庭的用電需求。倡議者擔心，開發商會試圖在標準制定前推進項目，因為任何在標準最終確定前獲得批准的項目都將獲得豁免。市議會預計12月對開發標準進行投票表決。

市長馬漢拒絕就如果數據中心項目在標準生效前獲得批准，市政府將如何確保這些項目能夠緩解健康和環境方面的擔憂發表評論。

自從市政府工作人員在6月開始制定相關標準以來，短短兩個月內就收到了五個計畫申請。根據市政府網站的訊息，目前共有16個數據中心和大型能源項目已獲批准或正在審批中。

公民參與非營利組織「夢想協作」（Dreaming Collaborative）的創始人艾琳娜．尹（Ellina Yin）表示，市議員一直試圖向居民保證，在標準制定完成之前，現有和新的數據中心申請都不會被強行通過。

「現在確實出現了申請高峰，不知道還有多少項目沒有列在網站上，」她告訴「焦點」，「一方面試圖安撫公眾，保證流程公平，另一方面卻收到大量申請，這似乎自相矛盾。」

在擬議的標準中，數據中心開發商將被鼓勵加入聖荷西清潔能源公司（San Jose Clean Energy），該公司提供再生能源。柴油備用發電機必須符合最嚴格的聯邦排放標準，並且只能在停電時運作。營運商將自行追蹤用水用電量，並向市政府提交年度報告。市府將要求每五年進行一次獨立審計。

聖荷西規畫、建築和法規執行部門發言人克勞斯（Marika Krause）表示，谷歌計畫仍在審查中，尚未安排聽證會。

「最快可能在12月舉行規畫主任聽證會，」她告訴「焦點」，「環境評估報告尚未公佈，但會在任何聽證會或審議之前發布。」

聽證會由一位聽證官主持。除非有人提出上訴，否則規畫主任批准的任何項目都不需要提交給規畫委員會審議。在主任聽證會上將提供公眾評論的機會。艾琳娜·尹表示：「這些董事聽證會的宣傳力度不夠。人工智能數據中心是一個如此重要的議題，他們應該採取截然不同的處理方式。但我沒有在任何議員的通訊或社交媒體上看到大量相關信息。要掌握所有信息真的很難。」

谷歌計畫在Disk Drive 5079號和5087號地塊建設研發設施，計畫拆除現有倉庫和停車場，並在近48.3萬平方呎的土地上建造至多三個研發中心。但建築藍圖顯示，它具備數據中心的所有特徵，包括現場變電站和開關站（配備三個變壓器）、多個發電機組、冷卻站等等。

精華 FAQ

  • 因為市府尚未完成數據中心開發標準，但谷歌Alviso案可能在年底前先獲批准；若在新標準生效前過關，就能豁免噪音、排放與審計等限制。

  • 草案鼓勵業者加入清潔能源供電，柴油備援發電機須符合最嚴格聯邦排放標準且只能停電時運作，另要求業者自報水電使用量並每5年接受獨立審計。

  • 因為藍圖顯示它具備數據中心常見配置，包括現場變電站、開關站、多個發電機組與冷卻設施，且需250兆瓦電力，足以供應25萬戶家庭。

聖荷西 谷歌 Google

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