屋崙華埠林肯康樂中心重建 要打造防災韌性中心

市府最新公告安排4日起拆除舊建築，預計20日前完成結構拆除，隨後清理場地及移除樹木。（記者王子涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 屋崙華埠林肯廣場康樂中心啟動重建，舊館先行拆除，新建兩層防災韌性中心，兼顧日常休閒與緊急支援服務。

屋崙 (奧克蘭)華埠林肯 廣場康樂中心重建工程正式推進，市府最新公告安排4日起拆除舊建築，預計20日前完成結構拆除，隨後清理場地及移除樹木。新中心將擴充休閒設施，並成為全市首座兼具日常服務與緊急支援功能的防災韌性中心。

屋崙市府工務局日前舉行拆除工程媒體觀看活動，邀請媒體從施工區外記錄重型機具拆除舊建築的過程。該局公共資訊官洛克（Monica Pelayo Lock）向本報表示，拆除舊館是工程的重要里程碑，將推動興建更完善的康樂與防災韌性中心，服務華埠居民及屋崙其他社區。

施工承包商在現場灑水並設置防塵網，盡量減少對周遭社區的灰塵、噪音影響。工程車輛由11街進出，現場實施臨時交通管制。市府提醒行人依標示通行，留意出入車輛，勿進入圍封區域。

林肯廣場康樂中心建於1970年代末，面積約7500平方呎，長年服務華埠兒童、家庭與長者。隨周邊住宅增加，既有設施已難滿足需求。新建築規畫為兩層樓、約2萬2000平方呎，設多用途教室、附舞台活動室、中央廚房、室內體育館及屋頂花園。

新中心將配置太陽能板及備用電池，平日提供康樂活動與防災教育；遇到野火煙霧、熱浪或停電時，可提供潔淨空氣、冷氣、備用電力、手機充電及藥品冷藏等服務，協助居民應對緊急狀況。

屋崙市議會今年稍早通過2843萬7000元施工合約，由S.J. Amoroso承建。計畫結合地方、州及聯邦資金，並由林肯廣場公園之友、亞太環境網絡等社區團體共同推動。

市府最新公告安排4日起拆除舊建築，預計20日前完成結構拆除，隨後清理場地及移除樹木。（記者王子涵／攝影）