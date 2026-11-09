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AI修改失蹤犬貓照片 詐騙寵物主人

記者啟鉻／綜合報導
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利用人工智慧（AI）修改失蹤犬貓照片進行詐騙近期增加。圖為佛州Edgewater...
利用人工智慧（AI）修改失蹤犬貓照片進行詐騙近期增加。圖為佛州Edgewater市警局警示民眾小心詐騙。（取自Edgewater Police Department）

AI摘要

文章摘要整理：

加州與佛州出現利用AI修改失蹤犬貓照片的詐騙，騙徒假稱寵物受傷或遭扣留，向主人索取高額費用，所幸部分受害者及時查證而未受騙。

加州郵報報導，利用人工智慧（AI）修改失蹤犬貓照片進行詐騙近期增加。騙子用假照片稱已抓到失蹤寵物，向主人索取高額贖金，甚至威脅如果不付錢，就要殺死這些寵物。而實際這些動物根本不在騙子之手。

佛州Deltona市居民Bill Cosens回憶，2026年4月，詐騙者曾利用AI製作一張他的失蹤愛犬躺在手術台的假照，藉此向他勒索錢財，讓他差點成為受害者。他的愛犬Archer從後院跑失，他在社群發布尋狗訊息後，接到一女子來電。對方稱Archer被車撞傷，需要支付2800元手術費。

詐騙者利用Cosens先前上傳的照片，透過AI加工製作出多張逼真假照，顯示Archer躺在手術台上，並傳給Cosens看。

幸好，Cosens發現對方提供的獸醫診所地址有誤，識破這場詐騙。Cosens說，後來一鄰居找到並通知他，他順利與愛犬團聚。

報導說，這類詐騙通常會冒充執法人員或動物收容所工作人員，藉此取得寵物主的信任。

今年5月，加州也發生類似事件。一女子的愛犬走失後，收到詐騙者傳來經過修改的寵物照，並稱狗受傷，正在聖荷西一家動物收容所接受緊急手術。

根據該市動物照護服務部發布的訊息，騙子稱需要主人支付一筆費用，才能繼續治療，否則狗就會被「安樂死」。當女子聯絡動物收容所查證，工作人員確認，她心愛的狗根本不在收容所。收容所工作人員表示，詐騙者利用民眾在網路發布的寵物走失訊息，再透過AI製作假照，製造緊急情況並騙取錢財。

精華 FAQ

  • 騙子會先蒐集主人公開上傳的走失寵物照片，再用AI合成逼真的受傷、手術或被扣留畫面，假稱寵物在他們手上，藉此向主人勒索金錢。

  • Cosens在網路發布尋狗訊息後，接到對方聲稱愛犬被車撞、需付2800元手術費的電話，並收到AI偽造的手術台照片；他發現診所地址有誤，才識破詐騙。

  • 若接到要求付款的急迫訊息，應立即向官方獸醫診所、動物收容所或執法機關查證，不要只憑照片匯款；同時降低公開照片細節，也能減少被利用的風險。

加州 寵物 詐騙

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