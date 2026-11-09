49人防守發威 38：17擊退突擊者奪第7勝

49人隊長華納（Fred Warner）打掉近端鋒鮑爾斯（Brock Bowers）手中的球，隊友隨即搶回。（取自華納個人Ins帳號）

AI摘要 文章摘要整理： 49人主場以38比17擊敗突擊者，靠下半場5次球權轉換鎖定勝局，戰績升至7勝1敗，攻守表現持續展現聯盟頂尖水準。

舊金山 49人隊攻守俱佳，8日下午以38比17擊敗拉斯維加斯突擊者隊，戰績提升至7勝1敗。防守組下半場製造5次球權轉換，多次化解對手反撲，成為致勝關鍵。

華人 球迷張哲遠表示，灣區 職業體育最近猶如「打了雞血」，女籃女武神剛拿下WNBA總冠軍，勇士也取得七連勝，傷兵累累的49人更是「越傷越贏」。

49人本季雖受傷兵困擾，總教練沙納漢（Kyle Shanahan）與四分衛勃迪（Brock Purdy）領軍的進攻仍維持效率。防守組在前協調員薩利赫（Robert Saleh）轉任泰坦總教練後，也持續交出佳績。防守大將波薩（Nick Bosa）因傷缺席五場後於本場復出，球隊賽前平均失分與失碼分居聯盟第六及第四少。

輪休後出賽的49人開局強勢，跑鋒麥卡佛瑞（Christian McCaffrey）與勃迪先後以1碼衝球達陣，首節取得14比0領先，半場以21比10占優。

下半場首波攻勢，突擊者四分衛柯辛斯（Kirk Cousins）掉球後撿回，倉促傳球遭線衛杜格（Jaden Dugger）攔截，並回攻35碼達陣。突擊者下半場前四波攻勢，有三波因失誤交出球權。

49人隊長華納（Fred Warner）打掉近端鋒鮑爾斯（Brock Bowers）手中的球，隊友隨即搶回；角衛史陶特（Upton Stout）則在近端鋒梅爾（Michael Mayer）即將達陣前將球拍落，49人在達陣區收復球權。

梅爾這次掉球成為重要轉折。若成功達陣並踢進附加分，突擊者可追至24比28。49人卻隨後由勃迪傳出37碼達陣球給沃特金斯（Jordan Watkins），將領先擴大至35比17。

突擊者另一次達陣因梅爾進攻傳球干擾遭取消，柯辛斯隨後在達陣區被攔截，末節又送出一次攔截，反攻無力。49人即使缺少因傷未出賽的接球員艾文斯（Mike Evans），仍靠勃迪穩定傳球及全場190碼衝球掌握節奏。