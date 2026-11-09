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重新畫分 聖荷西警察巡邏區減4個

記者龔玥╱綜合報導
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聖荷西原本16個巡邏區將縮減為12個，砍掉4個巡邏區。（記者龔玥╱攝影）
聖荷西原本16個巡邏區將縮減為12個，砍掉4個巡邏區。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西警局重新畫分巡邏區，將16區縮減為12區，以配合現有人力與治安需求，並改善派勤效率、管理及到場速度。

聖荷西警察局（SJPD）宣布，重新畫分的警察巡邏區將於8日起在全市正式實施，原本16個巡邏區將縮減為12個。警方表示，此次調整旨在配合目前警力配置、人口分布及報案需求，讓警員部署更加合理，改善勤務管理，並縮短警察抵達現場的時間。

警方指出，從2026年2月起，警局便開始徵詢社區對巡邏區重新畫分的意見，並透過社區說明及溝通，聽取各地居民、鄰里協會、商業協會及聖荷西市議員的看法。根據居民回饋，警方進一步調整巡邏區邊界，同時盡可能保留原有社區協會的歷史分界，避免行政調整影響既有的社區關係。

此次改革最主要的變化，是將全市巡邏區從16個減少至12個。警方表示，過去的巡邏區畫分與目前警局實際人力及城市人口分布已不完全相符，縮減區域數量後，可以讓有限警力更有效地分配，也有助於加強第一線主管對警員的監督及管理。

新制度的目標包括平衡各巡邏區的勤務量及報案需求，讓警方能夠調派距離事發地點最近且有空的警員前往處理，減少民眾等待時間。此外，警局也將更新無線電通訊作業及警員勤務代號，讓警察在執勤時能更清楚地傳遞資訊，提升跨區協調效率。

警方表示，新制上路後，居民預期將獲得更穩定的警力覆蓋，各區警員也將熟悉整個巡邏區的情況，而不再只負責單一小區域。警局同時強調，此次調整不會改變警員每班勤務的時數，主要是重新安排巡邏區域及警力部署方式。

警方希望透過新的巡邏區架構，改善警員工作負荷不均的問題，強化第一線管理責任，並讓警力配置更符合聖荷西目前的治安需求。新制度將於11月8日全面生效，居民可透過聖荷西警局公布的互動地圖，查詢居住地及周邊地區重新畫分後所屬的巡邏區。

精華 FAQ

  • 最主要的變動是全市巡邏區從原本的16個縮減為12個，藉此讓有限警力能更平均地分配，並配合目前的人口分布與報案需求調整部署。

  • 警方希望巡邏區更符合現況，因此在2026年2月起徵詢居民、鄰里與商業協會及市議員意見，並盡量保留原有社區協會分界，減少對社區關係的影響。

  • 新制預期可讓警力覆蓋更穩定、派勤更快速，居民等待時間縮短；警員則會負責更大的巡邏範圍，並透過更新無線電通訊與勤務代號提升跨區協調效率。

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