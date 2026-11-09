椰子雞掀熱潮 Whole Foods雞肉烹出廣東風味火鍋

whole foods售賣的新鮮生雞肉。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 椰子雞以新鮮雞肉、椰子水和少量配料熬成清甜火鍋，在Whole Foods與亞洲超市即可備齊食材，成為華人家庭在家享用的冬日料理新選擇。

隨著天氣逐漸轉冷，熱騰騰的火鍋再次成為不少家庭餐桌上的熱門選擇。近期，一種以Whole Foods新鮮雞肉搭配椰子水製作的「椰子雞」受到關注，不少民眾開始在家嘗試這道廣東風味火鍋。做法不複雜，食材也容易在美國超市買到，清甜的椰子湯底搭配鮮嫩雞肉，既能暖身，也適合一家大小圍爐享用。

椰子雞原本是廣東一帶常見的特色料理，近年也逐漸受到海外華人家庭喜愛。與麻辣火鍋、牛油鍋底不同，椰子雞主打清爽鮮甜，湯底通常以新鮮椰子水為主，不需要加入大量調味料，就能帶出雞肉本身的鮮味。對於想在家吃火鍋、又不希望湯底過於油膩的人來說，是另一種選擇。

製作椰子雞的第一步，是準備新鮮雞肉。Whole Foods超市販售的整雞、雞腿肉或雞小腿都可以使用，其中帶骨雞肉更適合煮湯，經過燉煮後能釋放肉香。若購買整雞，也可以請店員協助剁成適合火鍋食用的大小。雞肉準備好後，搭配純椰子水、新鮮椰子肉、紅棗及少量薑片，就能開始熬煮湯底。

做法上，先將椰子水倒入鍋中，加入椰子肉、紅棗和薑片，以中小火煮出香氣，再放入雞肉煮熟，最後依個人口味加入少許鹽調味即可。若希望湯頭更加豐富，也可以加入玉米、馬蹄或枸杞。整體調味不宜過重，保留椰子水自然的甜味，才是這道料理的特色。雞肉則應煮至中心溫度達攝氏74度，確保充分熟透。

除了湯底，蘸料也是椰子雞的靈魂。常見的做法是將沙薑或普通薑末、小米辣、香菜、生抽及青檸汁混合，喜歡酸辣口味的人可以多加一些青檸汁。椰子湯底的清甜與蘸料的酸辣形成對比，既能提升雞肉風味，也讓整體口感更加有層次。

吃完雞肉後，鍋底還可以繼續用來涮香菇、腐竹、青菜及其他火鍋配料，最後再喝上一碗吸收了雞肉鮮味的椰子湯，成為一頓完整的冬日火鍋。

對在美國生活的華人家庭而言，這道料理最大的便利之處，在於主要食材不難取得。Whole Foods可以買到新鮮雞肉及椰子水，其他配料也能在一般亞洲超市找到。不需要專業廚具，也不用複雜的烹調技巧，只要準備好食材，就能在家重現椰子雞火鍋的風味。