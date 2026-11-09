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舊金山國際茶節14日登場 烏龍到印度香料茶 品味世界茶香

記者王子涵／舊金山報導
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茶市提供數百種茶品，讓資深茶友與初次接觸茶文化的民眾，直接向茶商及生產者了解產地...
茶市提供數百種茶品，讓資深茶友與初次接觸茶文化的民眾，直接向茶商及生產者了解產地、製作方式與風味差異。（主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山國際茶節14日至15日在渡輪大廈舉行，匯集多國茶商、品茗講座與香料茶工作坊，讓民眾一次體驗世界茶文化。

從中國烏龍茶、日本綠茶到印度香料茶，舊金山民眾將有機會在下周末品味各地茶文化。2026年秋季舊金山國際茶節將於14日至15日在渡輪大廈二樓大廳舉行，每日上午11時至下午5時開放，匯集30多家國際茶商，安排品茗、專題講座及調茶體驗。

據主辦方介紹，茶市提供數百種茶品，讓資深茶友與初次接觸茶文化的民眾，直接向茶商及生產者了解產地、製作方式與風味差異。普通門票包含不限次數試飲、可帶回家的瓷質品茗杯，以及茶業人士主講的專題活動。

本屆參展名單涵蓋多個產茶地區。加州品牌Old Ways Tea主打福建武夷山烏龍茶及紅茶；Tealley Tea呈現台灣高山茶不同焙火層次；Anna Ye Tea推廣越南小批量散茶，Nepal Tea Collective介紹尼泊爾高海拔茶，LEAFBERRI則帶來肯亞紫茶與紅茶。現場還包括茶器、亞洲風味糕點及創新茶飲品牌，展現傳統茶文化與現代消費方式的交會。

講座內容從茶杯延伸至廚房與文化歷史。14日上午11時30分，K&K Chai的Kevin Kent將介紹如何以茶入菜，探索茶香與甜鹹料理的搭配下午1時，Nusa創辦人Willson Christianto將介紹以薑、薑黃等材料製作的印尼傳統草本飲品Jamu，以及其文化背景。

15日的安排包括日本茶入門、植物與草本浸泡飲品，以及印度殖民時期以前的原住民茶文化。Herbs & Kettles的Poorvi Chordia將介紹相關製茶傳統與延續這些技藝的社區。一般講座隨門票開放，座位先到先得，日程可能調整。

希望親手調茶的民眾，可參加14日下午4時至5時的香料茶工作坊。Chico Chai的Sarah Adams將介紹調配與沖泡方法，參加者可使用現場提供的茶葉及香料，製作並帶走自己的配方。該課程須持周六門票，並另付40元，名額有限。

精華 FAQ

  • 活動將於2026年秋季的14日至15日在舊金山渡輪大廈二樓大廳舉行，每日上午11時至下午5時開放，方便民眾在周末前往品茶與參加活動。

  • 茶節匯集30多家國際茶商，提供數百種茶品試飲，並安排專題講座、茶入菜示範、草本飲品介紹及香料茶工作坊，讓參觀者從品飲到動手調茶都能參與。

  • 參展茶款包括福建武夷山烏龍茶、台灣高山茶、越南散茶、尼泊爾高海拔茶與肯亞紫茶；講座則涵蓋日本茶入門、Jamu草本飲品，以及印度原住民茶文化。

舊金山 印度 加州

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