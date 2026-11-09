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太浩湖多家雪場 升級纜車、造雪、服務

記者王子涵／綜合報導
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太浩湖各大雪場利用休雪期更新設施，從纜車、造雪設備到中文課程和餐飲服務，為遊客帶...
太浩湖各大雪場利用休雪期更新設施，從纜車、造雪設備到中文課程和餐飲服務，為遊客帶來更多選擇。（Palisades太浩滑雪村官網）

AI摘要

文章摘要整理：

太浩湖多家雪場趁休雪期更新纜車、造雪與餐飲服務，並陸續規劃在感恩節前後開門；但今年降雪起步恐偏慢，營運仍看天候而定。

隨著氣溫下降、內華達山脈迎來零星降雪，太浩湖地區即將進入全新雪季。Mt. Rose雪場已於6日率先開放，多數雪場計畫在感恩節前後至12月初迎客。各大雪場利用休雪期更新設施，從纜車、造雪設備到中文課程和餐飲服務，為遊客帶來更多選擇。

舊金山紀事報報導，上一雪季異常溫暖，滑雪客流明顯下滑。業界期待預報中的強聖嬰現象帶來充沛降雪。不過分析指出，今冬降雪可能起步較慢，較明顯的降雪或集中在1月至3月。

Sugar Bowl雪場計畫11月27日開放。耗資5000萬元的新纜車正進行收尾，將加快公路停車區至滑雪村的通行。雪場同時翻新Judah Lodge，改善購票、租賃裝備及參加課程的體驗。

Northstar雪場計畫11月20日開放，今年新增國語教練教授的雙板和單板入門課程，並安排於2月6日舉辦農曆新年慶祝活動。面向兒童的「趣味森林」區域，則讓小雪友在相對安全的環境中學習林間滑行。

位於里諾附近的Mt. Rose投入200萬元升級造雪設備並添置壓雪車，希望在初冬降雪不足時維持營運。雪場還改造了主服務大廳，並為明年建設價值1100萬元的山地營運設施做準備。

Diamond Peak雪場計畫12月3日開放。適逢營運60周年，雪場將在指定日期推出60元單日票，並舉辦系列懷舊活動。

Homewood雪場計畫12月11日開放。新的八人吊廂纜車取代Madden吊椅，提升上山速度與舒適度；初學者滑雪學校也遷至半山林間空地，遊客可近距離欣賞湖景。

Heavenly雪場計畫11月20日開放，今冬重點升級山上餐飲，改善食材品質並增加菜式。

Sierra-at-Tahoe雪場預計11月底或12月初開放，並在周末及節假日實施停車預約。持雪季通票者及車內四人或以上的車輛可免費停車；無通票者中午前停車每天收費25元，須提前網上預約。

Kirkwood雪場計畫12月4日開放，將繼續舉辦自由滑雪賽事，並於周一、周五提供兒童相關課程。餐飲新增底特律風格披薩、熱狗及拉麵等選擇。各雪場實際開放安排仍需視天氣和雪況而定。

精華 FAQ

  • 因上一雪季異常溫暖、客流下滑，各雪場趁休雪期加強纜車、造雪、餐飲與購票體驗，希望在新雪季吸引更多遊客，並提升營運效率與服務品質。

  • Mt. Rose已於6日率先開放；Sugar Bowl預計11月27日，Northstar與Heavenly為11月20日，Sierra-at-Tahoe在11月底或12月初，Diamond Peak為12月3日，Kirkwood為12月4日，Homewood則是12月11日。

  • 包括Sugar Bowl的新纜車與Judah Lodge翻新、Northstar新增國語教練課程、Mt. Rose強化造雪與壓雪車、Homewood換上八人吊廂纜車，以及多家雪場增加餐飲、兒童課程和停車預約制度。

舊金山

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