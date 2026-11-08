Tanforan百貨重建 21年禮品老店關門

圖為Tanforan改建渲染圖。（取自建築商Gensler網頁）

AI摘要 文章摘要整理： Tanforan購物中心重建推進，經營21年的Steve's Hallmark宣布將於2027年1月關店，商場未來將轉型為住宅、零售與生命科學混合社區。

聖布魯諾Tanforan購物中心又一家老店將告別顧客。隨著商場重建計畫推進，經營約21年的賀卡與禮品店Steve's Hallmark宣布，預計於2027年1月結束營業，確切日期尚未公布。商場未來將轉型為結合住宅、零售及生命科學設施的社區，Target 則將保留。

據KRON4報導，Steve's Hallmark自購物中心2005年重新開幕後，持續服務聖布魯諾及周邊城市居民。店方已推出告別清倉優惠，並建議顧客日後前往聖馬刁Hillsdale購物中心分店，或透過網路購物。

關店消息引發老顧客不捨。有人在社群留言，懷念店員與管理人員的親切服務，也有人回憶每逢假期，為孩子挑選限定聖誕飾品的經歷。

商場內另一家經營逾30年的運動紀念品店Shirtique Pro Shop，此前也宣布準備結業。該店原預計9月關閉，但據報導，截至11月1日仍在營業。

另一方面，Tanforan重建案已有新進展。據SF YIMBY於10月12日報導，最終環境影響報告已公布。Alexandria Real Estate Equities與Strada Investment Group計畫將毗鄰聖布魯諾捷運站的44畝基地，改造成混合用途社區。

目前具體方案包括1014戶住宅、約11萬2000平方呎的新建及遷置零售空間，以及約72萬4000平方呎的生命科學實驗室與辦公空間。另有彈性開發區，將依市場需求決定用途，其中一項方案可再增加500戶住宅及一間170間客房的旅館。

現有商場大部分建築將拆除，Target將保留，Century電影院則計畫改建。報導指出，拆除及整地預計2027年展開，首批建築工程預計2028年或2029年動工。

圖為Tanforan改建渲染圖。（取自建築商Gensler網頁）