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校聯會「理事回娘家」 2組競逐會長

記者王湘涵/聖他克拉拉報導
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反串《天鵝湖》的逗趣演出，為現場帶來笑聲與歡呼聲不斷。（記者王湘涵/攝影）
反串《天鵝湖》的逗趣演出，為現場帶來笑聲與歡呼聲不斷。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

北加州中國大專校友會聯合會舉行第43屆理事回娘家，凝聚歷屆會長與校友情誼，並公布第44屆會長改選2組人馬及明年邀王偉忠演講的消息。

加州中國大專校友會聯合會11月7日在聖他克拉拉狀元樓舉行「第43屆理事回娘家」，共23所理事學校出席、吸引參與人數破百。歷屆會長、理事及校友齊聚一堂，透過餐敘與交流延續校友情誼。現場也安排第44屆兩組會長候選團隊發表參選理念，並宣布明年年會將邀「電視教父」王偉忠擔任重磅講者，門票即日起開賣。

校聯會自1984年成立，至今已43屆，今年共有18位歷屆會長出席，展現對這場年度聚會的重視。「理事回娘家」原名「理事聯誼會」，後由第16屆會長蔡秀美提議更名，讓跨校聚會增添回家團圓的親切感，也讓不同時期投入服務的夥伴有機會重聚。

主持人逐一介紹歷屆會長，感謝他們多年來協助年刊、財務及活動布置等工作，再邀各校代表上台合影。合照後，會長與理事們齊唱〈歡樂年華〉及〈當我們同在一起〉，以熟悉旋律呼應『回娘家』的團聚氣氛

第43屆會長馬蒨君致詞感謝歷任會長、理事與各校支持，也特別向活動總召宮立平及籌備夥伴致謝。會務回顧指出，團隊自今年2月接手後，九個月內除舉辦三項傳統大型活動，也出席九所學校的校友會年會、參與24場社團活動，透過跨校及跨社團交流，拓展成員的視野與連結。

馬蒨君並預告明年2月27日年會，校聯會將邀請到「電視教父」王偉忠赴灣區擔任講者，將從眷村成長經驗談到電視圈幕後故事，帶領海外僑胞回望共同走過的年代，從熟悉的人事物中尋找共鳴。現場也將安排問答時間，讓參與者有機會與王偉忠直接交流。

第44屆會長改選將有兩組團隊角逐，分別為台藝大的王淑美搭配輔大的朱家欣，以及東海的宮立平搭配北護大的陳書華。

宮立平受訪表示，透過參加各校年會，她學到不同的活動創意，也看見持續辦活動對吸引新校友的重要性。她希望促進跨校互助，協助校友找到所屬校友會，讓初到海外的學生及校友在生活、工作上獲得支持，建立如家一般的歸屬感。

王淑美回顧參與校聯會活動編排、籌辦與主持的經驗，表示希望秉持「開心做義工」的心情，與各校夥伴共同服務。朱家欣則表示，律師是他的專業，校友服務是他的熱忱，期盼凝聚成員無私奉獻的力量，延續服務與傳承。

各校校友更使出渾身解數，帶來舞蹈、對唱、輔大合唱團獻唱及反串《天鵝湖》等演出，展現多元才藝，也在歡笑聲中增進彼此情誼。

校聯會歷屆會長於「理事回娘家」活動合影，重溫多年服務情誼。（記者王湘涵/攝影）
校聯會歷屆會長於「理事回娘家」活動合影，重溫多年服務情誼。（記者王湘涵/攝影）

校聯會「第43屆理事回娘家」活動，歷屆會長、理事與各校代表齊聚一堂，延續海外校友...
校聯會「第43屆理事回娘家」活動，歷屆會長、理事與各校代表齊聚一堂，延續海外校友連結。（記者王湘涵/攝影）

四人組帶來輕鬆歡樂的舞蹈表演。（記者王湘涵/攝影）
四人組帶來輕鬆歡樂的舞蹈表演。（記者王湘涵/攝影）

校聯會會長馬蒨君預告，明年2月年會將邀「電視教父」王偉忠擔任重磅講者。（記者王湘...
校聯會會長馬蒨君預告，明年2月年會將邀「電視教父」王偉忠擔任重磅講者。（記者王湘涵/攝影）

北加州中國大專校友會聯合會「第43屆理事回娘家」，共23所理事學校出席、吸引參與...
北加州中國大專校友會聯合會「第43屆理事回娘家」，共23所理事學校出席、吸引參與人數破百。（記者王湘涵/攝影）

活動總召、東海校友會會長宮立平發表下屆校聯會會長參選政見，主張促進跨校合作，讓海...
活動總召、東海校友會會長宮立平發表下屆校聯會會長參選政見，主張促進跨校合作，讓海外校友找到歸屬感。（記者王湘涵/攝影）

《天鵝湖》演出者手持花束與指導老師合影，為活動留下歡樂紀念。（記者王湘涵/攝影）
《天鵝湖》演出者手持花束與指導老師合影，為活動留下歡樂紀念。（記者王湘涵/攝影）

輔大合唱團戴上繽紛禮帽獻唱，展現校友才藝。（記者王湘涵/攝影）
輔大合唱團戴上繽紛禮帽獻唱，展現校友才藝。（記者王湘涵/攝影）

另一組候選搭檔王淑美（左）與朱家欣（右）發表參選理念，盼凝聚各校力量，共同投入校...
另一組候選搭檔王淑美（左）與朱家欣（右）發表參選理念，盼凝聚各校力量，共同投入校友服務。（記者王湘涵/攝影）

精華 FAQ

  • 活動吸引23所理事學校出席，現場參與人數破百，並有18位歷屆會長到場，歷任理事與校友也齊聚一堂，展現校聯會跨屆、跨校的凝聚力。

  • 參選組合為台藝大的王淑美搭配輔大的朱家欣，以及東海的宮立平搭配北護大的陳書華。兩隊都強調持續服務、跨校互助與延續校友傳承。

  • 校聯會預告明年2月27日年會將邀「電視教父」王偉忠擔任講者，從眷村成長談到電視圈故事；現場另有舞蹈、對唱、合唱及反串演出，增添聯誼氣氛。

加州 王偉忠

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