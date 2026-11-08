紀錄片「你能看到一切」揭騙局 荷姆斯伴侶回答網友QA
荷姆斯伴侶埃文斯針對紀錄片引發的質疑逐一回應，說明家人受訪、展示設備與兩人關係等爭議，強調荷姆斯獨立且雙方是合作夥伴。
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荷姆斯伴侶埃文斯針對紀錄片引發的質疑逐一回應，說明家人受訪、展示設備與兩人關係等爭議，強調荷姆斯獨立且雙方是合作夥伴。
看過由導演菲爾德(Nathan Fielder)與奧本赫姆(Lance Oppenheim)執導的熱門紀錄片「你能看到一切」You Can See Everything)的觀眾，可能會對片中主角荷姆斯(Elizabeth Holmes)與其長期伴侶埃文斯(Billy Evans)產生一些疑問。前Theranos公司執行長荷姆斯現正在德州聯邦監獄服刑，而埃文斯則活躍在社群平台「X」，回答因這部紀錄片而引發的尖銳問題。
SFGATE報導，34歲的埃文斯出身富有家庭，家族在聖地牙哥擁有一間豪華度假村。他與荷姆斯育有兩個孩子、一個五歲的兒子及一個三歲的女兒。在荷姆斯服刑11年期間，埃文斯負責撫養孩子，同時投入一項新生物技術創業計畫，並處理兩人在X平台帳號。
「你能看到一切」紀錄片中，埃文斯在鏡頭前毫無保留地展現自己的一切，從淋浴時的全裸出鏡到強烈性格。影片自上月上映以來，便引發廣泛討論爭議。
埃文斯日前參加「AMA」(Ask Me Anything，問我任何問題)線上互動，許多觀眾湧入評論區提問。
荷姆斯的父母皆在片中出現。然而，當菲爾德試圖採訪荷姆斯的父親時，埃文斯表現焦躁。
在X平台上，有觀眾問道，為什麼要阻止菲爾德與荷姆斯父親交談？埃文斯回應，當時荷姆斯即將入獄，兩人只剩下三天時間在一起了。他想把那段時間留給自己。在她入獄後，導演確實採訪她的父母，但他們選擇不把這些內容放進片子裡。
有關荷姆斯放在廚房桌上的驗血設備，Theranos的舉報人舒茨(Tyler Shultz)指出，這並非導致荷姆斯入獄的那款設備，而是Theranos公司一款從未完成、也從未投入使用的未來版本產品。
有觀眾問及，若Theranos的機器真得如同荷姆斯所說的那樣有效，為什麼非得從儲藏箱裡把它翻出來，而且還是拆成好幾塊的？ 如果這真是一台曾支撐起一家十億美元估值公司的核心設備，本以為它應該被妥善鎖在保險箱裡保護起來才對。
埃文斯回答，Theranos公司已經倒閉多年，硬體設備自然處於封存狀態。特意展示一台拆解開的設備，是為了呈現其內部構造，而不是因為只剩下這些零件。目前仍有16台完整且可運作的設備存在。
有網友請埃文斯澄清紀錄片中的一個誤解：埃文斯在某種程度上控制荷姆斯。埃文斯回應，任何真正了解她的人，都會覺得這種說法非常可笑。
埃文斯表示，荷姆斯極度獨立，意志堅定，也是他最好的朋友。在各方面都是合作夥伴。互相挑戰、產生分歧，並共同面對這個世界。
因為他在社群平台回應觀眾對紀錄片的尖銳提問，內容涉及荷姆斯家人受訪、Theranos設備真偽，以及外界對他是否控制荷姆斯的質疑，因而引發更多關注。 埃文斯表示，當時荷姆斯即將入獄，兩人只剩3天能相處，他希望把那段時間留給彼此。之後導演確實採訪了她的父母，只是未將內容放進片中。 他說片中拆解展示的設備只是未來版本的硬體，Theranos早已倒閉，設備封存是合理的；至於他控制荷姆斯的說法，他認為可笑，強調她極度獨立，兩人是互相挑戰的合作夥伴。
精華 FAQ
因為他在社群平台回應觀眾對紀錄片的尖銳提問，內容涉及荷姆斯家人受訪、Theranos設備真偽，以及外界對他是否控制荷姆斯的質疑，因而引發更多關注。
埃文斯表示，當時荷姆斯即將入獄，兩人只剩3天能相處，他希望把那段時間留給彼此。之後導演確實採訪了她的父母，只是未將內容放進片中。
他說片中拆解展示的設備只是未來版本的硬體，Theranos早已倒閉，設備封存是合理的；至於他控制荷姆斯的說法，他認為可笑，強調她極度獨立，兩人是互相挑戰的合作夥伴。
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