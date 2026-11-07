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東巴洛阿圖身障長者 遭房東驅逐

記者龔玥╱聖荷西報導
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文章摘要整理：

東巴洛阿圖身障長者詹金斯因新房東接手後的協議條款面臨驅逐，鄰居正協助他清理住所並爭取居住權。

東巴洛阿圖居民詹金斯（Brian Jenkins）近日面臨驅逐，這名居住當地多年的身障長者表示，自住所被張貼驅逐通知後，他連續多日無法安睡，並不知道自己何時必須搬離。

巴洛阿圖日報報導，詹金斯在東巴洛阿圖245 E. O'Keefe St.的公寓居住近20年，在同一條街居住約40年。他說，由於自己是身障長者，若被迫搬離，將對生活造成重大影響。

租戶表示，Sand Hill Properties過去是東巴洛阿圖最大的房東之一，後來突然出售包括201、245及301 E. O'Keefe St.在內的多處房產，產權轉至Income Property Specialists。

詹金斯表示，新房東接手後，他曾在沒有完全理解法律文件內容的情況下簽署一份協議，其中一項條款最終成為目前驅逐程序的依據。

詹金斯表示，自2008年搬入目前住所後，他一直按時繳租。今年5月，由於面臨醫療問題，他曾有一個月延遲繳租，但在當地租金援助項目的協助下，很快補繳欠款。在後續和解程序中，詹金斯簽署協議，被要求在8月21日前清理住所內的雜物。不過，他表示自己並沒有完全理解複雜的法律文件內容。

目前，E. O'Keefe租戶協會的鄰居們正輪流協助詹金斯清理住所。租戶協會表示，希望現有居民不僅能繼續居住，也能在社區未來發展中擁有一定發言權。

精華 FAQ

  • 他表示，新房東接手後，他在未完全理解法律文件的情況下簽署協議，其中一項條款成為目前驅逐程序的依據，因此被要求搬離。

  • 他自2008年搬入現址，累計居住近20年，且在同一條街住了約40年。若被迫搬離，身障與長者身分將使他的生活受到重大衝擊。

  • E. O'Keefe租戶協會的鄰居輪流幫他清理住所，並希望住戶不只留在原地，也能在社區未來發展中保有一定的發言權與參與空間。

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