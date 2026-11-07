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太極門聖塔克拉拉道館慶3周年

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太極門掌門人洪道子博士（右四）與現場來賓一同切生日蛋糕，歡慶太極門生日快樂。(太...
太極門掌門人洪道子博士（右四）與現場來賓一同切生日蛋糕，歡慶太極門生日快樂。(太極門提供)

AI摘要

文章摘要整理：

太極門聖塔克拉拉道館慶祝3周年，結合生命故事、文化展演與互動，吸引逾150人參與，多位灣區政要到場祝賀並肯定其社區貢獻與和平理念。

太極門聖塔克拉拉道館10月25日在庫比蒂諾社區中心舉辦三周年館慶，今年逢太極門氣功養生學會創立60周年，以「同行三載 飛耀60」為主題，結合生命故事分享、文化展演與趣味互動，吸引逾150位灣區民眾、僑領及主流政要參與。

太極門掌門人洪道子博士表示，太極門承傳道家心源，數千年來薪火相傳，師徒60年來自力自費走訪世界123個國家，透過多元文化交流與各國各界互動，傳遞良心、愛與和平的訊息。他期盼更多人懷抱「一心世界 和平永續」的理念，共同為人類和平與幸福的未來努力。

當天親臨現場的灣區政要包括加州參議員柯提斯（Dave Cortese）代表Phuong Nguyen、桑尼維爾市長Larry Klein、密爾比達市長Carmen Montano、密爾比達市議員William Lam、庫比蒂諾副市長趙良方及聖塔克拉拉市議員Kevin Park。州眾議員李天明(Alex Lee)也特別於活動前，代表州眾議院頒發表揚狀。

Larry Klein表示，看到許多孩子帶著笑容、充滿活力的模樣，令人欣喜，也為社區注入青春朝氣。他肯定太極門透過跳舞、唱歌及健康活動，讓孩子在歡樂中學習健康、展現活力，並感謝太極門長期深耕社區，為居民帶來喜悅與正向能量。

Carmen Montano表示，世界和平應從每個人做起，每個人都像世界上的一盞小燈，當每盞燈都更加明亮，就能匯聚成照亮世界的力量。

趙良方表示，矽谷居民面臨職場、生活及課業等多重壓力，更需要心靈上的支持。

桑尼維爾市長Larry Klein (右) 致贈表揚狀給太極門掌門人洪道子博士，...
桑尼維爾市長Larry Klein (右) 致贈表揚狀給太極門掌門人洪道子博士，讚揚太極門多年來對社區的積極奉獻與正面影響。(太極門提供)

精華 FAQ

  • 館慶以「同行三載 飛耀60」為主題，安排生命故事分享、文化展演與趣味互動，並吸引逾150位灣區民眾、僑領及主流政要參與，氣氛熱鬧溫馨。

  • 洪道子表示，太極門承傳道家心源，60年來走訪世界123個國家，透過文化交流傳遞良心、愛與和平，也期盼更多人實踐「一心世界 和平永續」的願景。

  • 包括Dave Cortese代表Phuong Nguyen、Larry Klein、Carmen Montano、William Lam、趙良方與Kevin Park等人出席，Alex Lee另頒表揚狀；他們肯定活動帶來社區活力與心靈支持。

灣區 加州 眾議員

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