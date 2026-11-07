世界日報銀髮樂齡生活展 抽金山-台北機票

世界日報主辦「2026銀髮樂齡生活展」11月15日（周日）上午10時至下午5時，在金山灣區華僑文教中心舉行。有豐富免費抽獎活動，最大獎是長榮航空舊金山—台北豪華經濟艙機票。（世界日報提供）

AI摘要 文章摘要整理： 世界日報將於11月15日在金山灣區華僑文教中心舉辦銀髮樂齡生活展，結合義診、講座、表演與抽獎，免費邀請民眾參與。

世界日報 主辦的「2026銀髮樂齡生活展」將於11月15日（周日）上午10時至下午5時，在金山灣區 華僑文教中心舉行。活動安排中醫義診、六場主題講座、健身操帶動及舞蹈表演，內容涵蓋身心保健、科技應用、失智照護與休閒娛樂，免費入場。現場另有豐富的免費抽獎，最大獎為長榮航空舊金山—台北豪華經濟艙機票 ，歡迎灣區長者、家屬與社區民眾踴躍參加。

中醫義診 量身建議保健之道

加州註冊中醫師陳麗玲（L.Ac., DTCM）畢業於五系中醫藥大學，師承朱文英、劉定明教授，現為慈濟北加州醫療團隊義診中醫師。她將以望、聞、問、切四診合參，為長者建議穴位按摩、健身氣功與食療調理。

太初療癒診所楊彼德醫師傳承點穴撥筋、雷火神針等古中醫傳統手法。他表示，其手法源自古代太醫署的「禁炁科」，施治時以手指代替針具，幫助溫通氣血、舒緩疼痛。義診現場將為民眾示範並提供體驗。

退休規畫、防跌存肌 實用健康知識

北一女校友會吳幼如以「精彩下半場」為題，分享退休後的心理調適與時間管理，介紹長者中心、志工服務等社區資源，並提供高齡友善居家的防跌建議。

台灣物理治療師申孺筠具兩年醫院臨床經驗，目前就讀五系中醫藥大學中醫碩博士班。她將主講肌少症防治，帶領長輩實作「小腿圍指環量測」與「椅子坐站自我檢測」，示範在家就能練的徒手椅子操，並教大家按壓足三里、陽陵泉、湧泉等穴位，中西整合「存肌本、防跌倒」。

AI智慧醫療 兩場講座解析新趨勢

科技如何守護健康？群聯電子美國辦公室業務經理詹筱彤將分享新竹馬偕醫院AI病歷輔助系統、中國醫藥大學附設醫院智慧照護機器人等案例，並介紹群聯aiDAPTIV技術如何讓醫院在院內運行AI，兼顧智慧醫療與個人隱私。

北一女校友會陳惠媖現任戴維斯加大醫療中心（UC Davis Health）資深系統整合工程師，並參與Epic醫療資訊系統的AI管理委員會。她將以「AI智慧醫療，手機手錶顧健康」為題，教長者善用手機、智慧手錶與AI工具管理健康。

佳節照護 陪伴失智家庭

阿滋海默症協會北加州分會社區參與主任張珮寧，將在歲末佳節前夕分享失智症家庭的節慶照護技巧，包括安排適合患者的活動、減少環境變化帶來的不安、與親友有效溝通，以及照顧者如何兼顧自身需求。

健身操、舞蹈表演 熱鬧同樂

北一女校友會健身班老師游菀瑜將帶領「YoYo健身操」，以溫和易學的全身律動活絡關節、提升平衡感。表演節目方面，由志工組成的北加福智花羽舞蹈團將以優雅舞姿傳遞關懷；在灣區教舞25年的陳萍老師，也將率領「熱舞120班」登台，展現健康與自信。

免費抽獎 大獎飛台北

主辦單位表示，現場備有多項免費抽獎獎品，最大獎為長榮航空舊金山—台北豪華經濟艙來回機票，歡迎民眾攜家帶眷到場同樂。

活動資訊

時間：11月15日（周日）上午10時至下午5時

地點：金山灣區華僑文教中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

費用：免費入場，自由參加