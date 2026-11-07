大美國樂園明年勞工節後關閉 3月開放告別季營運

加州大美國主題樂園的入口。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 六旗集團確認不再續租聖塔克拉拉的大美國樂園，將於明年3月展開告別季，並在勞工節後正式關閉；園區土地未來將轉向住宅、辦公與商業開發。

六旗集團（Six Flags）宣布將不再續租場地，並於明年3月開放聖塔克拉拉的「加州 大美國主題樂園」（California's Great America），進行告別季營運，並在勞工節後關閉該樂園。

聖荷西信使報報導，六旗娛樂公司6日宣布，這座擁有半個世紀驚險刺激體驗的遊樂園即將結束。自2022年以來，該遊樂園的未來一直充滿不確定性。那年灣區 房地產公司Prologis斥資3.1億元收購了遊樂園所在的土地，並將其回租給擁有大美國公園的雪松會展公司(Cedar Fair)。租約有效期至2028年6月，並可選擇續約最多五年。

六旗去年曾表示，2027年可能是大美國樂園的最後一個營運季，6日確認將終止租約。今年早些時候，該公司延長了該遊樂園2026年的營運季，增加了秋季的開放日期，直到11月1日。

六旗表示，在樂園的最後一季，學校團體仍然可以預訂遊覽活動，雇主也可以舉辦公司野餐。「我們希望打造一個值得懷念的告別季，讓我們的遊客、團隊成員和社區有機會在告別之前慶祝並留下更多美好的回憶，」公關總監菲茨杰拉德 (Kristin Fitzgerald) 表示。

2025 年 5 月，六旗財務長威瑟羅 (Brian Witherow) 告訴投資者，大美國樂園的利潤率在公司所有的樂園中排名墊底。這塊位於李維體育場附近、佔地 112.6 英畝的場地交通便利，可通往 101 號高速公路、237 號高速公路、輕軌以及體育場後方的 ACE 火車站。

2022 年，Prologis收購了這塊地，該地塊可以容納住宅、辦公大樓和商舖等多種類型的建築。今年是大美國樂園成立50周年。它於1976年3月20日開業，是萬豪集團（Marriott Corp.）開發的兩座主題公園之一。這兩座公園，一座位於聖塔克拉拉，另一座位於伊利諾州，最初都被稱為「萬豪大美國」（Marriott’s Great America）。

位於公園入口處的「哥倫比亞旋轉木馬」（Carousel Columbia）是一座100呎高的雙層旋轉木馬，自1976年開業以來就一直迎接遊客，是該樂園的重要標誌。六旗的關閉公告，並未說明2027年勞工節後這座旋轉木馬或其他遊樂設施的命運。