屋崙陶藝市集周六登場 50位創作者展手藝

MerrittFest陶藝市集將安排拉坯挑戰，圖為主辦單位分享的活動照片，參與者在陶輪上塑造高筒陶器。（翻攝自Merritt Ceramics Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 屋崙Merritt Ceramics將於7日舉辦MerrittFest陶藝市集，集結約50位灣區創作者，提供作品展售、現場示範與拉坯挑戰，免費開放民眾參加。

屋崙 陶藝工作室Merritt Ceramics本月7日舉辦MerrittFest戶外陶藝市集，集結約50位灣區 陶藝創作者，安排現場示範、拉坯挑戰與餐飲攤位，免費開放民眾入場。除了挑選手作陶器，也能欣賞創作者如何將一團陶土變成器皿。

活動是上午10時至下午4時，在鄰近美麗湖的工作室停車場舉行。參展者包括Merritt Ceramics工作室成員，以及來自灣區其他工作室的創作者，呈現不同的陶藝風格。民眾除了欣賞與選購作品，也有機會與創作者交流，認識作品背後的想法與製作方式，透過直接的交談，了解手作陶器的特色與用途。

有別於涵蓋各類商品的綜合型市集，MerrittFest以陶藝為主題，將作品販售與製作示範安排在同一場活動。主辦單位表示，當天將安排不同拉坯與手捏陶技法的示範。拉坯運用旋轉的陶輪，配合雙手施力塑造器形；手捏陶則以雙手及工具逐步成形，讓平時只接觸成品的民眾，也能近距離觀察創作者的手藝，認識陶器的製作過程。

現場另一項看點是拉坯挑戰賽，參與者可一展身手，優勝者可獲陶藝材料商Clay People贊助的獎品。據地方媒體COYOTE介紹，挑戰包括蒙眼拉碗，以及比賽誰能拉出最高的圓筒；參加資格與報名方式可向工作室洽詢。

市集位於屋崙東19街與第三大道交會處的停車場，除了陶藝作品，活動也安排鄰近商家供應食物與飲品。主辦單位歡迎民眾與家人、朋友同行，也歡迎攜犬參加，透過戶外市集認識灣區陶藝社群與在地店家。

屋崙MerrittFest陶藝市集11月7日登場，集結約50位灣區陶藝創作者，結合陶器販售、餐飲與現場示範。（翻攝自Merritt Ceramics Instagram）