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動物下班了 屋崙動物園燈展亮起來 展至明年1月

記者王湘涵／綜合報導
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屋崙動物園年度燈展Glowfari於11月6日起登場，以動物造型燈籠點亮園區。（...
屋崙動物園年度燈展Glowfari於11月6日起登場，以動物造型燈籠點亮園區。（翻攝自屋崙動物園官網）

AI摘要

文章摘要整理：

屋崙動物園年度Glowfari燈展以數百件動物燈籠迎賓，結合多地生態主題與纜車賞燈體驗，展期至2027年1月31日。

巨型貓頭鷹在入口上方轉動腦袋，彷彿正打量入園遊客。屋崙動物園年度燈展Glowfari今年邁入第七屆，11月6日晚間登場，以數百件全新動物造型燈籠接替回到室內休息的真動物，展期至2027年1月31日。

據NBC灣區電視台報導畫面，入口以大型花朵、綠葉與枝幹構成迎賓景觀，展翅的貓頭鷹立於動物園招牌上方；園內則以巨型花草搭配動物燈組，讓遊客彷彿走進放大的自然世界。鳥兒轉動頭部、蜜蜂拍動翅膀，樹間還懸掛著藍紫色水母，增添賞燈趣味。

今年展區以加州森林、舊金山灣、蒙大拿州、佛羅里達大沼澤地及夏威夷等地為主題，透過不同場景呈現各地生物多樣性，以及物種與棲地之間的關係；山峰、樹木與繽紛花朵等造型，也讓園區步道呈現不同於日間的景致。

賞燈路線也延伸至山上，遊客可搭乘點綴節慶燈光的空中纜車，前往「加州步道」（California Trail）欣賞更多燈籠。園內另供應熱巧克力及季節限定餐飲，讓民眾在冬夜賞燈途中暖暖身。

不過，想在夜間看真動物的遊客要留意，園方說明，Glowfari期間，園內動物均在室內區域休息，不對遊客展示。日間參觀與夜間燈展須分別購票，不能持日間門票直接留下賞燈。

燈展採分時預約，入場時段介於下午4點半至晚間6點半，入口於晚間7點半關閉，所有遊客須於晚間9點前離園。纜車排隊於晚間7點45分截止，從加州步道下山的末班纜車為晚間8點半。

門票須提前上網預約，費用包含停車，動物園會員可享九折優惠。活動部分日期不開放，民眾出發前宜先確認，並備妥保暖、防雨衣物。

精華 FAQ

  • 今年是第7屆Glowfari，園方以數百件全新動物造型燈籠布置園區，搭配花草、樹木與巨型景觀，讓遊客在冬夜走進被放大的自然世界。

  • 展區以加州森林、舊金山灣、蒙大拿州、佛羅里達大沼澤地及夏威夷為主題，透過不同場景呈現各地生物多樣性與物種、棲地之間的關係。

  • 燈展需提前上網預約並分時入場，時段為下午4點半至晚間6點半；晚間7點半停止入場，9點前須離園，且日間門票不能直接留到夜間賞燈。

屋崙 蒙大拿州 灣區

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